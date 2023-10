FCSB - U Cluj | Dan Nistor dă cărțile pe față 

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău se bazează pe jucători cu mare experiență în Superliga, iar unul dintre ei este Dan Nistor, fost fotbalist la Pandurii, Dinamo sau Universitatea Craiova.

Jucător creativ, cu ultimă pasă și șut de la distanță, Nistor a vorbit într-un interviu despre forța "Șepcilor Roșii", formație care în acest sezon țintește intrarea în play-off-ului Superligii. Cu un antrenor cu o mare experiență și un bun pedagog, fostul mare internațional Ioan Ovidiu Sabău, U Cluj deține ingredientele unui parcurs de succes în acest sezon.

Dan Nistor: "Nu vreau să mă bat la retrogradare, de-asta am rămas"

"Din punctul meu de vedere, dacă eram toți de la început (veneau toți jucătorii de la început, nu pe parcurs, practic și acum câteva zile au mai venit jucători), ar fi fost o altă situație.

Este foarte greu să faci o echipă, să închegi o echipă, dar cred că, și din ce văd la antrenamente și în jocurile noastre, după ce o să ne revenim toți din punct de vedere fizic și o să fim toți la capacitate maximă, nu o să fim echipa de anul trecut, o să fim o echipă mult mai bună decât anul trecut. Chiar dacă au plecat destul de mulți jucători, au și venit jucători buni.

Țelul nostru trebuie să fie mult mai sus și trebuie să tindem mai sus, nu vreau să mă bat la retrogradare, de-aia am și rămas în continuare aici, am alte țeluri. Anul trecut am pierdut și acea finală, care pentru suporteri conta foarte mult (n.r. finala Cupei României 2023) și n-am putut să le oferim această bucurie, dar sunt singur că anul acesta va fi un an mult mai frumos", a declarat Dan Nistor, potrivit Știri de Cluj.

Echipa lui Elias Charalambous, antrenor care ieri a susținut o conferință de presă, se află pe primul loc în clasament, cu 25 de puncte (golaveraj 22-9), iar gruparea lui Ioan Ovidiu Sabău ocupă poziția a 11-a, cu 11 puncte (golaveraj 14-18).

VIDEO Ioan Ovidiu Sabău, înainte de FCSB - U Cluj