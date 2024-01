Darius Olaru, reacție directă după succesul cu Universitatea Craiova: "Sunt supărat pe Bîrsan"

FCSB a deschis scorul prin Darius Olaru (45+8 - penalty), după un henţ comis în care de Gjoko Zajkov. Liderul s-a desprins prin reuşita lui Florinel Coman (50), la capătul unui contraatac, pornit după o minge pierdută de Anzor Mekvabişvili, care a debutat la Universitatea Craiova.

Oaspeţii au înscris al treilea gol prin David Miculescu (84), imediat după ce a intrat pe teren, în urma unei mingi pierdute de Nicuşor Bancu. La meci au asistat 17.766 spectatori.

Reacția lui Darius Olaru după Universitatea Craiova - FCSB 0-3

Căpitanul echipei a vorbit despre succesul obținut în fața celor de la Universitatea Craiova, dar și despre cartonașul galben primit în timpul jocului.

"Am făcut o partidă bună. Mai puțin în prima repriză, ne-a ajutat că am marcat înainte de pauză. Am văzut un henț, dar nu eram chiar sigur, dar mă bucur că s-a dat și că am înscris.

(n.r. - ești supărat că ai luat cartonaș galben?) Sunt supărat pe Bîrsan. Era un cartonaș galben pentru Mitriță, iar eu m-am dus să protestez. Normal că nu a fost meritat al meu.

Avem un grup bun, trebuie să menținem. Trebuie să-i integrăm și pe jucătorii nou veniți. Marcăm destul de mult, foarte important este că nu primim goluri, ne dă încredere", a declarat Darius Olaru, la finalul meciului.

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - FCSB 0-3

După victoria categorică de pe ”Ion Oblemenco”, FCSB a ajuns la 50 de puncte și este la 11 puncte distață de locul doi, ocupat de Rapid București. CFR Cluj este pe locul trei, cu 36 de puncte, dar va juca luni în compania celor de la FC Voluntari.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas pe locul cinci, cu doar 34 de puncte, și este la 16 puncte distanță de lider. În acest moment, oltenii par să fie ieșiți din calculele pentru titlu.

În următoarea rundă, FCSB va avea parte de un alt test dificil, în compania campioanei en-titre Farul Constanța, care ocupă locul patru, cu 36 de puncte.

Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi OSK, echipa de pe locul șase.