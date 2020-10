Cum comenteaza Daniel Pancu infrangerea Romaniei in fata Norvegiei: "Mental suntem foarte slabi, cedam, nu mai avem puterea sa revenim"

Romania a pierdut cu 0-4 in fata Norvegiei in Liga Natiunilor.

Daniel Pancu, considera ca singura solutie prin care Romania va putea castiga este sa aiba un grup unit si puternic mental. De asemenea, antrenorul de la Poli Iasi considera ca in momentul de fata este foarte greu sa mentii motivatia si entuziasmul la echipa nationala si la echipele din club din Romania.

"Am avut ocazia sa stau de mai multe ori la masa cu Gica Hagi, dar de vreo doua ori am stat 7 sau 8 ore si incercam sa gasim ceva la fotbalistul roman din ziua de azi. Ce noi aveam, bine generatia de aur e generatia de aur, dupa aia generatia mea. In momentul de fata fotbalistul roman nu mai castiga niciun duel una contra unu cu niciun adversar mai puternic fizic. Educatia, mental suntem foarte slabi, cedam, nu mai avem puterea sa revenim decat in foarte putin momente. O echipa nationala a Romaniei sau o echipa de club mai poate castiga ceva doar prin spirit si prin forta grupului. Aceast se castiga usor, se mentine foarte greu. Meciul cu Austria a fost ceva extraordinar pentru noi. Dar lucrurile astea se mentin foarte greu. Ca sa mentii entuziasmul, motivatia, forma jucatorilor la aceleasi limite e aproape imposbil.

Asta e nivelul in momentul de fata. Putem face ceva doar printr-un grup extrem de bine organizat, un grup de comando ii spun eu. Capabil la orice meci sa bage capul in gheata adversarului.

Cand om fi in forma maxima si cand vom fi pregatiti toti mereu sa murim unul pentru altul pe teren pentru a castiga Romania, vom putea obtine ceva. Cand nu avem aceste lucruri impreuna va fi foarte greu, aproape imposibil", a declarat Pancu pentru DigiSport.

