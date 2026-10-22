Superliga României avansează către finalul turului sezonului regular, iar în etapa a 13-a are loc derby-ul dintre FCSB și Rapid. E capul de afiș al rundei, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00 și care va fi redat în format live-text pe Sport.ro.

De la numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, FCSB a înregistrat două victorii la rând. Totuși, rivala din București parcurge o formă mult mai bună, Daniel Pancu având o serie de cinci succese consecutive.

Rapid urmează să consemneze revenirile accidentaților Talisson și Baroan

Înainte de derby-ul din capitală, organizatorii se așteaptă la o asistență record pentru acest sezon: 40.000 de suporteri. Rapid se va bucura de o peluză de 8.000 de locuri.

Ambele formații au absențe importante de lot, dar o veste mare pentru Rapid este posibila revenire a doi jucători: Talisson (24 de ani, extremă stânga braziliană) și Antoine Baroan (26 de ani, atacant central francez).

Cei doi au început de ceva timp să se antreneze separat, în urma accidentărilor grave suferite lunile trecute, iar acum ar putea fi incluși de Daniel Pancu în lotul pentru partida cu FCSB. Totul, dacă antrenorul simte că va putea miza pe aceștia pe parcursul partidei de pe Arena Națională, poate chiar și din poziția de rezerve în primă fază, la primul fluier al derby-ului.

Rapid: Daniel Pancu va miza în curând pe Talisson și Baroan

Talisson nu a jucat în acest sezon, ultima sa partidă oficială fiind bifată în mai 2026, în duelul cu CFR Cluj, din sezonul regular precedent, când Rapid ceda acasă, scor 1-2.

Nici Antoine Baroan nu a evoluat în acest sezon! În plus, în perioada februarie 2026 – iunie 2026, fotbalistul a fost cedat de Rapid în Portugalia, la Avs FS, sub formă de împrimut, unde a jucat doar un meci!

La ora actuală, cota de piață a lui Talisson este de 400.000 de euro, iar Baroan, potrivit Transfermarkt, are o cotă de 500.000 de euro!