Cristi Săpunaru: "Chiar dacă o să pară puțin ciudat ce spun, Rapid e favorită clară cu FCSB"

Retras anul trecut din fotbal, Cristi Săpunaru crede că Rapid este "favorită clară" la derby-ul cu FCSB, având în vedere formele celor două formații bucureștene.

"Chiar dacă o să pară puțin ciudat ce spun, eu văd Rapidul favorită clară. Nu spun asta pentru că iubesc Rapidul, ci prin prima rezultatelor și pentru ceea ce a arătat în acest campionat și ceea ce a realizat Daniel Pancu. Important e să intre sută la sută pe teren, să dea cea au mai bun și să câștige meciul", a spus Cristi Săpunaru, într-un interviu pentru PRO TV.

Fostul fotbalist emblematic de la Rapid nu crede că Laurențiu Reghecampf poate schimba radical fața celor de la FCSB: "Eu tot consider că e greu să schimbi atât de repede. Se întâmplă rar, iar asta de obicei la echipe unde contează foarte mult reacția antrenorului - fără să supăr pe cineva".

Săpunaru: "Craiova, Rapid și Dinamo sunt favorite la campionat. Pe FCSB nu o văd momentan"

Despre parcursul impresionant al Rapidului sub comanda lui Daniel Pancu - locul 2 și 5 victorii consecutive - Săpunaru a spus: "Era normal să fie altceva. Pancu este un rapidist convins și sper să ajute Rapidul să câștige un campionat. Cele trei favorite la campionat cu Craiova, Rapid și Dinamo, iar un mare merit pentru ceea ce se întâmplă acum la Rapid îl are Daniel Pancu".

"Pe FCSB nu o văd momentan. Îi văd în lupta la play-off, dar nu în cea pentru titlu. Momentan. Nu știu ce se va întâmpla la iarnă și mai departe. Dacă vor continua cu victoriile și vor avea un joc mai solid, atunci da, vor putea intra în lupta la titlu, dar momentan nu", a mai spus fostul internațional.