Daniel Niculae a dezvaluit de la ce a pornit SCANDALUL din tribune: "Suporterii Stelei s-au dus peste cei ai FCSB-ului!" Ce a spus despre derby

Daniel Niculae a marcat primul gol al meciului dintre CSA Steaua si Academia Rapid si a facut hentul din care stelistii au egalat.

Daniel Niculae a explicat dupa meci ce s-a intamplat la faza penalty-ului si ce a aflat ca s-ar fi intamplat in tribune in prima repriza cand au avut loc incidente grave intre suporteri.

"Mana era pe langa corp, mingea se ducea departe, arbitrul a luat decizia si el stie cel mai bine. Cred ca cel mai bine ar fi domnul Craciunescu sa ne lamureasca. La inceput nu ne cunoasteam nici pe nume foarte bine, acum lucrurile s-au schimbat.



Am avut vacanta de iarna la dispozitie, perioada de pregatire si lucrurile s-au schimbat si se vede. Am fost putin dezamagiti ca nu am putut sa intram la pauza cu 1-0, ar fi fost mai usoara repriza a doua. Am avut in permanenta meciul in mana.



Nu i-am inteles pe suporteri, am inteles ca suporterii Stelei s-au dus peste cei ai lui FCSB apoi suporterii nostri au crezut ca vin peste ei si au intervenit, nu trebuia sa se intample acest lucru. In afara de acel incident din prima repriza a fost ceva extraordinar ca 2 echipe din liga a IV-a sa stranga atatia suporteri. Galeria Rapidului a fost la inaltime, tin sa le multumesc suporterilor" a spus Daniel Niculae la Digi Sport.