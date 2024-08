Dan Șucu a dezvăluit cum l-a convins Marius Șumudică: ”Este frișca de pe tort”

”Șumi-gol” a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Rapid, cu opțiune de prelungire automată în cazul în care echipa va prinde play-off-ul la finele sezonului regulat. Acesta este și obiectivul clubului pentru acest sezon.

La conferința de presă, Dan Șucu a dezvăluit cum a fost convins să-l numească pe Marius Șumudică imediat după despărțirea de Neil Lennon (53 de ani).

Dan Șucu a dezvăluit cum l-a convins Marius Șumudică

Acționarul majoritar a dezvăluit că Șumudică a fost prima opțiune de antrenor român a acționarilor, dar aceștia și-au dorit să încerce aducerea unui antrenor străin. După experiența cu Neil Lennon, Șucu și Angelescu l-au abordat imediat pe fostul campion al României cu Astra.

„Faptul că este rapidist și cunoaște spiritul Rapidului este frișca de pe tort. Tortul principal este competența și rezultatele pe care le-a avut până acum ca antrenor, ca să ne înțelegem. Am avut un număr de discuții prin care am încercat să ne cunoaștem.

I-am explicat dânsului că este prima noastră opțiune, în cazul în care își dorește, ca antrenor român. Aveam și opțiunea de a încerca un antrenor străin. Am încercat-o, am văzut-o, am ajuns la concluzia pe care o știți și apoi am revenit, normal, la prima noastră opțiune. Ne-a părut bine că a fost disponibil și și-a dorit să vină și să antreneze Rapidul”, a spus Dan Șucu, la conferința de presă.

Șumudică a mai fost principal la Rapid în era George Copos, iunie 2010 - aprilie 2011. Atunci, "Șumi" înregistra 14 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri.

Ce program are Marius Șumudică la Rapid

Rapid va juca vineri la Iași, împotriva celor de la Politehnica, echipă care vine cu un moral bun după patru puncte obținute în ultimele două etape: 2-2 cu Dinamo și 1-0 cu FCSB.

După deplasarea de la Iași, Rapid va avea parte de un alt test dificil, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga României. Primul meci al lui Șumudică în Giulești va fi abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, pe 14 septembrie, cu Universitatea Cluj.