Surpriză! Marius Șumudică a anunțat ce obiectiv are la Rapid

După ce giuleștenii au început sezonul cu cinci rezultate de egalitate și o înfrângere după primele șase etape, Dan Șucu și Victor Angelescu au decis să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice. Astfel, Neil Lennon a fost înlocuit cu Marius Șumudică.

”Șumi-gol” a oferit și primul interviu în calitate de antrenor la Rapid și a anunțat ce obiectiv are. Acționarii vor ca Marius Șumudică să intre în play-off cu echipa sa.

Marius Șumudică: ”Obiectivul este play-off-ul”

Obiectivul este diferit față de cel pe care-l avea Neil Lennon. Antrenorului nord-irlandez i s-a impus clasarea pe locurile 1-3.

”Eu, ca obiectiv, am calificarea în play-off. De ce? Vin după șase etape și suntem singura echipă fără victorie în Liga 1. Sunt convins că va veni prima victorie și victoriile aduc victorii.

Îmi doresc să mergem cât mai departe în Cupă, chiar să o câștigăm, dar nu pot să fac asemenea promisiuni, că v-aș minți să spun că vom câștiga Cupa. În Cupă, se poate întâmpla orice, dar este clar că avem ca obiectiv. Play-off-ul este clar. Dacă nu vom atinge play-off-ul, este un eșec pentru mine.

În play-off, începe un alt campionat. Am experiența play-off-ului cu Astra de două ori, o dată am câștigat campionatul, o dată am terminat pe 5”, a spus Marius Șumudică, pentru Rapid TV.

Șumudică a mai fost principal la Rapid în era George Copos, iunie 2010 - aprilie 2011. Atunci, "Șumi" înregistra 14 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri.

Cariera lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.