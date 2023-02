Dan Petrescu, un car de nervi după 5-2 cu Petrolul: "De ce mai avem VAR? / Așa nu luăm campionatul / S-a rupt imediat după gol"

La pauză, CFR Cluj conducea cu doar 1-0, după golul lui Ciprian Deac, din minutul 11. În partea secundă, campioana s-a dezlănțuit și a mai punctat de patru ori: Daniel Birligea (49), Rangelo Janga (66), Anton Maglica (73) și Nana Boateng (80). Pentru Petrolul au punctat Mario Bratu (77) și Stefan Purtic (82).

Dan Petrescu, un car de nervi după 5-2 cu Petrolul

După meci, Dan Petrescu s-a plâns de un penalty pe care echipa sa nu l-a primit în prima repriză, dar și de faptul că Daniel Birligea s-a accidentat din nou.

De asemenea, antrenorul lui CFR Cluj a acuzat și programarea meciurilor din Liga 1. Campioana va juca joi, pe teren propriu, împotriva celor de la UTA Arad.

"Adversarul a fost foarte bine organizat în prima repriză, au fost agresivi, au pus probleme. Păcat că n-am primit penalty la 1-0. E a doua oară când CFR primește penalty de la VAR, dar arbitrul se duce și nu-l dă. Eu nu am văzut în niciun campionat din lume. Cu Mioveni am pățit la fel. Cu Rapid, am primit două penalty-uri, dar arbitrul nu a vrut să meargă la VAR. Eu mai înțeleg nimic cu VAR-ul. De ce l-a mai pus ? Ați văzut și voi mâna aici. În sfârșit... bine că n-a influențat scorul. Dacă influența scorul, nu era bine deloc pentru noi și pentru nimeni.

Sunt supărat pentru că Birligea s-a accidentat. Avem foarte puține soluții în atac. Malele, accidentat și el, dispărut. Avem puține soluții și multe meciuri. La U21 e chiar problemă, doar Petrila și Birligea. Ceilalți sunt jucători de lot. Peste 3 zile vine un meci foarte greu cu o echipă care se odihnește 7 zile. După care, meci la Sepsi și derby cu U Cluj. Toate meciurile, în 10 zile. Plătim prețul pentru meciul cu Lazio.

Birligea s-a rupt imediat după ce a dat gol, nici el nu înțelege cum. Cred că e a zecea ruptură de când a venit la CFR. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg. L-am dus peste tot, a făcut o mie de analize și tot degeaba.

Despre Malele întrebați clubul, conducătorii, cei din club ar trebui să facă ceva, ei știu ce se întâmplă.

Eu sunt supărat că am luat două goluri. Eu preferam 1-0, nu 5-2. Dacă luăm două goluri, nu luăm campionatul. E părerea mea. O să ne curățăm că luăm două goluri pe termen lung. Parcă nu eram pe teren, eram visători cu toții. Felicitări pentru golurile marcate, dar campionatele le câștigă apărarea, nu atacul.

Deac a avut o accidentare la începutul anului. După care, a intrat numai la pauză. Ușor, ușor a intrat în ritmul meciului, iar eu zic că azi a fost extraordinar.

În două zile am meci. Ei au 7 zile, noi 2 zile. Spuneți-mi și mie cum e posibil. Nu am cum să înțeleg", a spus Dan Petrescu.

În urma acestei victorii, CFR Cluj și-a consolidat poziția secundă și a revenit la două lungimi în spatele liderului Farul Constanța.