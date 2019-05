ULTIMA ORA | CFR a dat deja prima lovitura si a semnat pe 3 ani cu un jucator: "Sunt bucuros!" Becali visa sa-l transfere la FCSB

CFR Cluj a reusit sa convinga un jucator important sa semneze un contract pe trei sezoane.

CFR Cluj, campioana pentru a doua oara la rand in Liga I, a reusit sa il convinga pe mijlocasul croat Damjan Djokovic (29 de ani) sa semneze prelungirea contractului. Telekom anunta ca Djokovic a semnat pentru inca trei ani!

Damjan Djokovic: "Sunt bucuros sa fac parte din acest proiect"



Damjan Djokovic a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai CFR-ului in ultimele doua sezoane. El a semnat pana in 2022.

"Am prelungit inca trei ani. Ma simt bine, ma simt acasa si ultimii doi ani au fost foarte buni. Cred ca este un proiect in care incercam ceva si in Europa si ma bucur ca fac parte din proiectul asta", a spus croatul pentru Telekom.



Becali l-ar fi vrut la FCSB



Damjan Djokovic era una dintre tintele FCSB-ului, dar sansele ca formatia ros-albastra sa poata cumpara de la CFR erau oricum foarte mici. Acum, viitorul lui Djokovic este clar. El va juca pana la 32 de ani in Gruia.