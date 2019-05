"Are totusi o varsta, ar fi sanse sa vina". Echipa din Liga I care viseaza la bomba verii pentru a le depasi pe CFR si FCSB in sezonul viitor

Marius Sumudica a plecat de la Al Shabab, iar viitorul lui Constantin Budescu si al lui Valerica Gaman la echipa saudita a devenit unul incert.

Budescu si Gaman nu vor mai fi antrenati de Marius Sumudica. Acum, viitorul lor la echipa saudita Al Shabab depinde de antrenorul care va sosi pe banca tehnica. Ei mai au contracte, dar trecutul a aratat ca acest lucru nu inseamna prea mult pentru arabi, care schimba antrenori si jucatori pe banda rulanta.

Budescu, dorit la Craiova



In varsta de 30 de ani, Constantin Budescu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Al Shabab. Fost campion al Romaniei cu Astra, el a jucat si la FCSB si a spus in urma cu cateva luni ca formatia ros-albastra ar fi singura pentru care s-ar intoarce in fotbalul romanesc.

Chiar daca Budescu si-a declarat admiratia pentru FCSB, oltenii il vor la Craiova. Emil Sandoi, fost antrenor al Craiovei, spune ca exista sanse ca Budescu sa joace pe Oblemenco.

"Trebuie sa fie un semnal de alarma si pentru cei care se ocupa de destinele clubului (n.r clasarea pe locul 4). Trebuie sa regandeasca strategia pentru sezonul urmator, ca sa nu mai aiba surpriza neplacuta din acest sezon.



La Budescu poate ca ar fi sanse, pentru ca are si el totusi o varsta, e un jucator de mare calitate", a spus Emil Sandoi la Telekom.

2.500.000 euro a platit Al Shabab pentru a-l lua pe Budescu

24 de meciuri, 8 goluri si 5 pase decisive a bifat acesta