Daniel Stanciu răspunde acuzațiilor lui Calcan, după Dinamo - FC Argeș 6-1: „Întrebați-l câte pase corecte a dat!”

Dinamo este cu un pas în Liga 1. Pe Arena Națională, cu aproximativ 25.000 de suporteri în tribune, „câinii” au demolat-o pe FC Argeș, cu un categoric 6-1. Astfel, returul de la Pitești, teoretic, ar trebui să fie doar o formalitate pentru Ovidiu Burcă și elevii săi.

Daniel Stanciu a lămurit situația în care se află FC Argeș

La finalul meciului, Andreias Calcan (29 ani) a răbufnit. Atacantul lui FC Argeș a deplâns situația în care se află clubul, mai ales din punct de vedere financiar, și a dat de înțeles că jucătorii străini aduși în Trivale nu sunt atât de afectați că echipa riscă să retrogradeze. În consecință, a venit și replica lui Daniel Stanciu, directorul executiv al lui FC Argeș, care a lămurit că fotbaliștii alb-violenți au salariile la zi și că nu trebuie să invoce nicio scuză pentru umilință pe care au suferit-o pe Arena Națională.

„Voiam să intervin, că sunt discuții despre banii care nu s-au plătit. Sunt plătiți, noi trebuia să plătim salariile, iar azi suntem în data de 29.

Noi am pierdut drepturile TV. A trebuit să ne împrumutăm. Mâine plătim restul de patru jucători și staff-ul. Întrebați-l pe domnul Calcan câte pase corecte a dat. Calcan a dat 10 pase? Banii vin din drepturi TV.

S-au făcut eforturi lună de lună. Noi nu avem datorii către angajați. Noi am luat Licența UEFA. De ce e o discuție că am plătit 21 de jucători? Ăsta nu e motiv să pierzi cu 6-1.

Vreau să explic că s-au plătit ca un bonus. Azi le-au intrat banii în cont jucătorilor care s-au prezentat la jocul de azi.

Eu nu fac plăți. Asta e o altă prostie. Mai e vorba de angajați, pentru că o parte și-au luat banii.

De-a lungul sezonului ne-am confruntat cu probleme. Voiam să lămuresc problema banilor. Sunt niște probleme, au existat probleme între români și străini. Trebuie să ai niște oameni care știu să gestioneze vestiarul.

Speranță mai există (n.r. pentru meciul retur cu Dinamo). Sunt șocat, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Din ce știu, lucrurile au decurs normal după jocul cu Petrolul.

Azi s-au făcut eforturi. Le-am promis jucătorilor că le vom da salariile. Nu mi se pare normal să iasă tot felul de discuții că nu am plătit salariile. Restul încasează mâine. Sunt puțini”, a declarat Daniel Stanciu la finalul meciului.

Returul barajului pentru promovare/retrogradare, dintre FC Argeș și Dinamo, va fi pe stadionul din Pitești, pe 3 iunie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

„Să îi chemați pe cei străini să îi întrebați!” Calcan a răbufnit cu ochii în lacrimi după umilința cu Dinamo: „Suntem două tabere!”

„Nu vreau să spun vreo prostie să fiu iar contestat la mine în țară, la mine acasă. Poate vreunul din colegii mei au mai multe de spus, dintre cei străini, să îi chemați și pe ei, sunt și ei de un an aici, ar trebui să știe. Nu vreau să spun eu, să fiu eu iar arătat cu degetul, ce să spun eu? E o umilință, a văzut o țară întreagă. I-am salutat și am plecat, ce să fac? Am dat tot ce am putut. Ne pare rău de ei și de oraș. Să îi chemați și pe străini și să îi întrebați. Acum două luni eram retrogradați, am dat tot ce am avut mai bun din noi, noi românii și s-a ajuns aici.

S-a spus, poate nu așa direct, mai voalat, dar s-a spus. Nu e asta principala problemă, cauză, dar e păcat, frustrant, am ajuns aici, două luni de zile doar eu știu și băieții ăștia români cât am tras să o ducem până aici. Suntem două tabere, da, am încercat să facem o tabără, să ne unim, asta a fost comunicarea, strategia, organizarea.

Poate alți colegi au mai multe cuvinte, nu știu ce să spun, e o rușine, umilință, prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Aveam speranțe mari, ce s-a întâmplat în prima repriză e inexplicabil, e foarte greu. S-a terminat, acum la cald s-a terminat, 6-1 sau cât a fost? Că nici nu m-am mai uitat. Vreau să sper în continuare, alții ne dădeau retrogradați, am crezut ca un nebun că prindem barajul, am prins în ultima secundă. E suferință, asta e, ăsta e fotbalul, săptămâna trecută era ușurare, nu știu ce să spun.

Știți deja, ce să spun mai mult? Întrebați persoanele, pe cei străini, să cereți explicații, conducerea, să vină și ei să vorbească, noi ne-am primit salariile la zi, poate a cântărit și chestia aia, la unii s-a plătit și la unii nu”, a declarat Andreias Calcan la finalul meciului.