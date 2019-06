Dan Petrescu a reactionat dupa plecarea lui Adam Lang! "In viata mea nu am vazut asa ceva!" Ce l-a deranjat pe antrenorul de la CFR Cluj!

Dan Petrescu a renuntat la Adam Lang.

CFR Cluj i-a reziliat contractul lui Adam Lang, dupa ce Dan Petrescu a intrat in conflict cu fotbalistul maghiar. Lang este al doilea jucator care pleaca din Gruia. Ovidiu Hoban nu si-a prelungit intelegerea cu CFR.

Petrescu: "Asta a fost Lang"

Dan Petrescu a vorbit despre motivele care au dus la despartirea de fundasul central. "Bursucul" a fost deranjat de faptul ca Adam Lang nu a vrut sa ramana in cantonamentul echipei, dar si de declaratiile oferite de agentul fotbalistului.

"Am vazut o declaratie a impresarului care m-a deranjat. Nu e adevarat ce s-a intamplat. Cand am venit aici m-am uitat la DVD-uri si cam la toate meciurile in care a jucat Lang, el a gresit si adversarul a dat gol.

Cam asta a fost motivul principal pentru care el nu a jucat si al doilea motiv a fost ca in viata mea de antrenor nu am mai intalnit un jucator care vine la antrenor si spune ca nu vrea sa stea in cantonament. Asta a fost Lang, nu as fi zis acest lucru pentru ca nu imi place, dar a fost o declaratie a agentului ca nu a mai vazut in lume ce i-am zis eu la jucator.

Jucatorul nu a jucat pentru ca a fost un alt jucator mai bun ca el, plus ca el nu a mai vrut sa stea in cantonament. Asta e un lucru incredibil", a spus Dan Petrescu.

"Profesional este inacceptabil ce s-a intamplat"

Zoltan Illes, impresarul lui Adam Lang, a oferit o declaratie in presa din Ungaria dupa despartirea de CFR Cluj:

"Ne-am inteles sa ne despartim de CFR Cluj. Nu au fost prea multe semne de intrebare. Cand Petrescu s-a intors, i-a spus lui Adam ca nu va juca, pentru ca nu-l cunoaste. Il stie pe fundasii care au lucrat cu el sezonul trecut.

Pe de o parte de corect, dar din punct de vedere profesional e inacceptabil ce s-a intamplat! In 2019, cum poti sa-i spui unui jucator ca nu-l stii, cand poti sa afli totul despre un fotbalist in 10 minute datorita mijloacelor tehnice?!", a spus Zoltan Illes, conform rangado.23.hu.