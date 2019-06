"Daca Ianis joaca meci de meci si daca intra Tucudean, avem sanse sa mergem la Euro!" Ce spune Dan Petrescu dupa 2-2 in Norvegia

Intrarea lui Ianis Hagi a schimbat meciul de la Oslo.

Dan Petrescu e convins ca selectionerul Contra ar trebui sa mearga in continuare pe mana pustiului de la Viitorul. Petrescu e de parere ca nici Tucudean nu poate lipsi din primul 11.

"Bine c-am egalat pe final, in prima repriza n-am jucat prea bine. Am avut noroc cu inspiratia lui Keseru si cu inspiratia lui Contra, care a bagat 3 jucatori care au schimbat jocul echipei. Daca Ianis Hagi joaca... Eu mereu am zis ca Ianis ar trebui sa joace meci de meci titular. La fel Tucudean, care e cel mai bun atacant din Romania. Cred ca era altfel meciul cu Marin si Cicaldau. Nu e de datoria mea sa zic de mainile moarte. Trebuie sa batem Suedia si Norvegia acasa. Cred ca avem 50% sanse de calificare la Euro", a spus Petrescu.