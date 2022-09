Dan Petrescu a dezvăluit unde poate antrena dacă pleacă de la CFR Cluj: "Dacă vin și îmi plătesc clauza!"

În ultima săptămână, Petrescu s-a arătat nemulțumit că nu are parte de sprijinul conducerii și a spus că este gata să plece dacă se dorește acest lucru și va primi clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro.

Dan Petrescu: "Plec dacă voi fi dat afară sau vine o echipă din Anglia și îmi plătește clauza"

De partea cealaltă, patronul Neluțu Varga a avut mai multe discursuri dure la adresa lui Petrescu, criticând stilul de joc al echipei, dar și anumite declarații făcute de tehnician.

Dan Petrescu a intervenit la Orange Sport, joi seară, și a explicat că va pleca de la CFR Cluj doar dacă va fi dat afară sau dacă o echipă importantă își va permite să îi plătească clauza de 400.000 de euro pentru a-l aduce în funcția de antrenor. Tehnicianul a menționat campionatul Angliei, visul său fiind acela de a antrena în Premier League.

"Eu nu vreau să plec de la CFR. Dacă cei din conducere vor considera că nu am rezultatele necesare, nu pot să decid eu. Eu am contract doi ani, vreau să duc până la capăt. Dacă voi fi dat afară sau vine o echipă din Anglia și îmi plătește clauza... știți bine că am avut o clauză de 400.000 când a venit echipa națională.

Clauza e și invers. Dacă voi fi dat afară, clubul trebuie să plătească 400.000 de euro. Eu nu vreau să plec de la CFR. Dacă ei consideră că nu mai sunt bun, trebuie să plătească această sumă, e foarte simplu. Și antrenorii de dinaintea mea au făcut la fel", a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu, fost jucător în Anglia la Sheffield Wedneday, Chelsea, Bradford sau Southampton, nu și-a îndeplinit până acum visul de a antrena în Premier League.

Tehnicianul cu cinci titluri în Liga 1 a antrenat până acum în străinătate la formații precum Wisla Cracovia (Polonia), Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova (Rusia), Al Arabi (Qatar), Al Nasr (Emiratele Arabe Unite), Jiangsu Suning, Guizhou Hengfeng (China) sau Kayserispor (Turcia).