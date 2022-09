După meciul cu Sivasspor (0-1), din grupele Conference League, fanii lui CFR Cluj i-au cerut demisia lui Dan Petrescu, iar tehnicianul nu ar mai beneficia nici de sprijinul conducerii.

Dan Petrescu, discurs dur: "Dacă ei s-au plictisit de campionate și grupe, plec!"

La conferința de presă de astăzi, Dan Petrescu a anunțat că este gata să plece dacă nici conducerea nu îl mai susține. Antrenorul a anunțat că va avea o discuție cu patronul Neluțu Varga, marți, în care se va stabili dacă rămâne sau nu la CFR Cluj.

Petrescu nu înțelege de ce este atât de multă presiune pe el în condițiile în care a calificat echipa în grupele Conference League și a avut un mesaj dur pentru cei care "vor răul clubului".

"Eu nu înțeleg de unde vine această presiune. În primul an aici, am câștigat campionatul și am plecat. Am revenit, am venit pe final, am luat iar campionatul, poate nu era tot meritul meu, am dus echipa în grupe, am ajuns până în primăvară. Anul următor, am câștigat iar campionatul, iar ne-am dus până în grupele Europa League. Nici atunci nu era lumea mulțumită. După 6 luni, iar au fost probleme, am plecat, iar m-au chemat. Iar am luat campionatul, iar am ajuns în grupe. Băi, băieți, dacă s-a plictisit lumea să ia campionate și să meargă în grupe, nicio problemă, plec! Dacă ei s-au plictisit... că eu mai mult să iau campionatul și să o duc în grupe, nu pot. Poate vine altul și ia Champions League sau ajunge în grupe. Nicio problemă! Dar eu nu înțeleg de unde vine această presiune.

Eu, când am revenit, am fost rugat să se reducă bugetul. Am scăpat de jucătorii cu salarii mari, care nici nu jucau prea bine. Am luat jucători liberi de contract cu salarii pe jumătate, chiar mai mici, am redus și bugetul, am luat campionatul, am ajuns și în grupe. Dacă în grupe vine un arbitru și nu îmi dă un gol și trei penalty-uri, ce pot să fac? Nu mi se pare corect. Toată lumea să strige ce vrea, dar rezultatele vorbesc pentru mine. Eu nu înțeleg această presiune. De unde vine? Dacă pierd 5-6 meciuri la rând, ok. Antrenorul lui Sivasspor are 10 meciuri fără victorie, dar e din 2019, știau că e bun și i-au dat încredere.

Noi n-am cheltuit milioanele cheltuite de alte echipe și care sunt în urma noastră. Asta e realitatea. Dacă vrem altceva, nicio problemă. De ce să mai stau aici pe capul oamenilor dacă ei nu mă vor? N-are rost să mai stau. Poate vine altul, câștigă campionatul și merge în Champions League. În condițiile actuale nu se mai poate continua cu aceste scandări. Clubul trebuie să mă susțină 100%. Dacă nu mă susține, n-are rost să mai continuăm. Eu vorbesc în față! Ce să ne mai ascundem? Dacă vor pe altcineva, să ia pe altcineva!

L-am sunat pe patron și am zis ca după meciul cu Piteștiul să vorbim. Indiferent ce se va întâmpla, voi rămâne în istoria clubului ca cel mai bun antrenor. N-o să se schimbe nici peste 1.000 de ani. Rezultatele nu o să mi le ia nimeni. Eu sunt mândru, fericit, nu mi-e frică de nimeni. Să vină toți fanii la mine, eu mi-am făcut datoria. Nimeni nu poate să facă la CFR niciodată ce am făcut eu. Eu mai am contract. Dacă cineva nu vrea să mai continui, să-mi zică, nu e o problemă. Eu vreau să continui la CFR, sunt mulțumit de echipă, de antrenamente. Aici, de la un meci se schimbă valoarea mea sau cum? A fost un rezultat viciat.

De unde vine presiunea asta? Ce salarii? Noi am luat jucători liberi. Echipa e în grupe și se bate pentru campionat. Avem niște meciuri în minus și ne batem la campionat. Mai sunt 32 de meciuri. De unde e atâta panică? Alții, care vor răul clubului, se infiltrează și fac rău clubului. Ceilalți fac ei și atunci lasă să piardă campionatul CFR dacă sunt proști. Că asta fac acum, sunt proști toți de aici. Dacă ar fi inteligenți, ei știu cine e omul și antrenorul Dan Petrescu. Sunt persoane care vor răul clubului. E foarte clară situația. Dacă CFR nu mai vrea campionate și grupe, eu plec, nicio problemă. După meciul cu Pitești, ne strângem mâna și am plecat. Nu țin eu de banii sau de locul de la CFR. Eu fac de toate dacă sunt lăsat. Dacă oamenii nu înțeleg, degeaba, îmi pare rău. Marți mă întâlnesc cu patronul", a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu se află la al treilea mandat la CFR Cluj, început în august 2021. În cele trei mandate, antrenorul a câștigat patru titluri de campion.

VIDEO Fanii lui CFR Cluj i-au cerut demisia lui Dan Petrescu după meciul cu Sivasspor