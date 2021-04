"Vor fi 10 finale! Si anul trecut am plecat cu un mic dezavantaj, dar am recuperat!" Nistor, increzator inainte de startul playoff-ului

Craiova si CFR au remizat in ultima partida din sezonul regulat, 0-0.

Mijlocasul central al oltenilor, Dan Nistor, spune ca echipa va incepe playoff-ul cu sperante si incredere, mai ales ca si anul trecut au fost intr-o pozitie in care nu erau favoriti si au fost foarte aproape de a castigat titlul. "As incepe cu faza defensiva, nu luam gol de foarte mult timp, avem o defensiva foarte buna si acest lucru da incredere. Mica noastra problema este in fata, pentru ca nu marcam.

Speram sa o facem in playoff, pentru ca acolo vor fi 10 finale si se va decide campionatul. Si anul trecut am plecat cu un mic dezavantaj in playoff si pe final am revenit, insa, din pacate, in ultima etapa ne-am impiedicat. Sper ca anul asta sa fie anul nostru, sa nu mai facem ca sezonul trecut.Chiar daca am facut 0-0 cu CFR, echipa arata mult mai bine, eu cred ca meritam victoria.

Avem un meci foarte important, trebuie sa-l tratam foarte serios, chiar daca jucam cu o echipa de Liga 2, si sa mergem in finala. In mare parte, si-au revenit toti accidentatii, deci suntem aproape toti. Koljic, Ofosu, Screciu si-au revenit. Sper ca Mister sa aleaga cel mai bun '11' si sa ne batem acolo sus, unde cred ca ne este locul", a spus Dan Nistor dupa meciul terminat la egalitate intre Craiova si CFR.