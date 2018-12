"Daca tot face echipa, ar trebui sa stea mai mult pe la antrenamente!" Sfaturi pentru Gigi Becali: cum poate deveni un "antrenor" mai bun la FCSB

Gigi Becali nu a negat niciodata ca se implica activ in viata echipei.

Patronul FCSB a primit un sfat pretios de la un fost rival la titlu. Adrian Porumboiu, fost patron la FC Vaslui, echipa care in trecut se lupta cu sanse reale la castigarea campionatului, ii recomanda lui Becali sa petreaca mai mult timp la antrenamentele echipei pentru a lua decizii in cunostinta de cauza.

Porumboiu vorbeste din proprie experienta. Si el se implica la Vaslui pe vremea cand era patronul moldovenilor.



"Daca ar fi sa fac o recomandare, fara sa fiu malitios, daca tot face echipa Gigi ar trebui sa stea mai mult pe la antrenamente si sa vada cum si cat se antreneaza fiecare. Atunci ar fi in masura sa ia deciziile pe care le crede de cuviinta. Eu stateam chiar foarte mult la antrenamente si am pierdut din vedere alte lucruri importante. Nu am vrut sa fiu malitios, dar fiecare stie ce are de facut. Oricum, jocul Stelei nu poti sa spui ca este unul care surprinde pe cineva. Sunt antrenori care accepta, sunt antrenori care nu accepta si asta e situatia, trebuie sa te conformezi. Mi-e greu sa comentez si practic nu ma intereseaza", a declarat Adrian Porumboiu la DigiSport.