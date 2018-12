FCSB - Viitorul LIVE ora 20:00 | "Razboiul" pentru locul 2! De ce jucatori ai lui Hagi se teme Dica! ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna FCSB - Viitorul pe www.sport.ro si pe Facebook Sport.ro!

Gigi Becali a catalogat meciul cu Viitorul drept "un razboi". Pentru FCSB o infrangere inseamna pierderea locului 2 in clasamentul Ligii 1, lucru pe care stelistii nu si-l doresc, avand in vedere ca oricum este o diferenta importanta intre ei si liderul CFR. Cu o partida jucata in plus, clujenii au sase puncte avans.

Echipa lui Dica vine dupa infrangerea categorica cu Sepsi, 2-4, astfel ca nu mai pot face noi greseli.

"Viitorul este o echipa foarte bine organizata, atat defensiv, cat si ofensiv. Cei trei jucatori din fata, Vodut, Hagi si Dragus sunt importanti, cu evolutii bune. Trebuie sa fim atenti la ei!", a spus Dica la conferinta de presa dinaintea partidei.

Antrenorul stelist este in pericol dupa ce a pierdut duelul cu Sepsi. Gigi Becali i-a contestat valoarea, iar numele posibililor inlocuitori au inceput sa apara.

"Nu ma intereseaza! Pe mine ma intereseaza cum trebuie sa joace echipa mea si pe ei cred ca acelasi lucru ii intereseaza, ce tactica au si cum trebuie sa castige meciul. Restul sunt lucruri care se discuta si e normal sa se discute, dar nu intru in aceste detalii si nu ma intereseaza. Noi, in primul rand, analizam Steaua din toate punctele de vedere. Ne preocupa foarte tare, analizam, dar restul sunt doar lucruri de media. E logic sa vorbiti de aceste aspecte, dar noi trebuie sa ne concentram la meci", a spus Hagi la conferinta.

Daca Dica nu se poate baza pe Teixeira, Pintilii, Alexandru Stan, Ovidiu Popescu si Zlatinski, Hagi nu poate conta pe Baluta.

ECHIPELE PROBABILE

FCSB: Balgradean - Romario Benzar, Planic, Balasa, J. Morais - L. Filip, Nedelcu - M. Roman, D. Man, Fl. Tanase - Gnohere

Viitorul: Cojocaru - Boboc, Mladen, Ghita, de Noojer - Achim, Artean, Vina - I. Hagi, Vodut, Dragus