"Daca ei nu joaca, nu suntem o echipa care poate spera la titlu!" JUCATORII ESENTIALI fara de care Dica nu poate castiga campionatul

Steaua este pe primul loc, cu 35 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj.

Stelistii vor avea de luptat serios pentru a castiga un nou titlu in Liga 1 avand in vedere ca are doar doi jucatori care pot decide un meci. O spune Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al Stelei.

Budescu este omul responsabil cu golurile, iar daca Pintilii lipseste din formula de start a lui Dica echipa are de suferit pe partea defensiva.



"Din pacate, la Steaua, la ora actuala, avem o mare problema: stam in doar doi jucatori. Daca Pintilii si Budescu nu joaca, nu mai suntem o echipa care sa poata aspira la titlu, asta e parerea mea. Budescu trebuie sa scoata ceva dintr-un joben, iar cand Pintilii nu joaca s-a vazut cate ocazii si-a creat Iasiul, chiar si in 10 jucatori. Din pacate, depindem de doi jucatori: Pintilii si Budescu. E foarte putin, pentru ca doar ca echipa poti sa castigi campionatul", a declarat Duckadam la DigiSport.

Duckadam s-a aratat ingrijorat si de scaderea de forma a doi jucatori.

"Ma surprinde ca doi dintre favoritii mei au avut in ultima perioada evolutii foarte modeste. Unul dintre ei este Man, dar una dintre marile mele dezamagiri, cel putin in ultimele jocuri, este Planic, care a gresit fantastic de mult cu Iasi, a gresit si in meciurile anterioare. Mie imi placea fantastic de mult, dadea foarte multa siguranta in aparare. Din pacate, jocul lui nu mai este ce a fost. Despre atitudine nu putem spune nimic, chiar mi-a placut atitudinea lui Alibec, am vazut o schimbare la el in ultimul joc", a mai spus fostul mare portar al Stelei.