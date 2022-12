Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre aspectele financiare pe care le implică echipa pe care o conduce, dezvăluind că este hotărât să reducă cheltuielile.

"I-am spus lui Vasi să facă curățenie, să mă coste jumătate, nu mai vreau să mă coste 120.000, vreau să mă coste 60.000. A zis că a făcut, că a dres. Ei dacă sunt nepoții mei nu mă ascultă, ce să le fac, atunci bine, mă, te ocupi de academie, dar la selecție se va ocupa MM. I-am zis: fă selecție și dă afară jumătate. Jumătate din antreneori, jucători și personal. Să facă selecție că și așa nu fac nimic.

Am înțeles că e unul Pantea, Chirițoiu, Ciuciulete și încă unul. Am zis bine, ține-i pe ăștia și la revedere. Ce să stau eu...cu ei", a spus patronul de la FCSB la PRO ARENA.

Ce planuri are Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că se gândește din nou la retragerea din fotbal și a spus și care este suma pentru care ar renunța la echipă.

"În momentul în care mă voi retrage din viața publică, atunci o să văd cum dau echipa. Doar n-o să las moștenire o distrugere. Fotbalul e periculos, e patimă, poate să distrugă familii. N-o să las moștenire la fetele mele.

Acum, dacă cineva dă 20 de milioane, o dau. Cu tot cu jucători o dau! Am dat 2,3 milioane de dolari când am luat-o de la Talpan. Au dat-o generalii și cu toți miniștrii, nu mai contează. La ora asta, am 7 milioane de euro dați.

Păi, 10 și cu 7 fac 17. Și mai vreau 3 milioane să câștig. Munca mea, emoțiile mele. Dacă dă cineva 20 de milioane, o dau. Dar, niciodată nu voi lăsa moștenire familiei mele echipa de fotbal", a declarat Gigi Becali, la PRO ARENA.