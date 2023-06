Ardelenii au încheiat pe locul trei ediția 2022/23 a Superligii României cu 42 de puncte, la patru în spatele vicecampioanei FCSB (46p) și la două în fața Universității Craiova (40p), ocupanta locului patru în play-off-ul campionatului.

Cum vede Cristi Balaj adversara CFR-ului din Conference League: „Trebuie să recunosc”

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre echipa pe care ardelenii o vor întâlni în tururile preliminare Conference League, remarcând faptul că Adana Demirspor e o echipă care se luptă la titlu în campionatul Turciei.

„Eu spun că avem un adversar care se luptă din ce am înțeles în Turcia pentru câștigarea campionatului, dar am încredere în jucători. Am fost un optimist și înaintea meciului cu Slavia Praga sau înaintea 'dublei' cu Lazio.

Cunoscând și preocuparea noastră de a avea un lot cât se poate de echilibrat... Trebuie să recunosc că, în ciuda faptului că întâlnim un adversar puternic, nu am cum să nu fiu optimist. Așa m-am născut, să țintesc spre locul întâi”, a spus Cristi Balaj la televiziunea DigiSport.

Manșa tur, CFR Cluj - Adana Demirspor, va fi joi, 27 iulie, de la ora 20:00 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. Returul se va juca la turci o săptămână mai târziu, joi, 3 august, de la ora 20:00.

CFR Cluj, în perioada de mercato

Veniri - Cătălin Căbuz (26 de ani / portar / România / Chindia / contract încheiat), Philip Otele (24 de ani / extremă stânga / Nigeria / UTA Arad / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Jefte Betancor (29 de ani / atacant / Spania / Pafos FC), Adrian Păun (28 de ani / extremă stânga / România / Hapoel Beer Sheva), Otto Hindrich (20 de ani / portar / România / Kisvarda), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Portugalia / FC "U" Cluj), Ionuț Rus (23 de ani / portar / România / Ripensia), Denis Rusu (22 de ani / extremă stânga / România / Șoimii Lipova), Sebastian Serediuc (22 de ani / atacant / România / SSU Poli Timișoara), Adrian Gîdea (23 de ani / mijlocaș central / România / SSU Poli Timișoara), George Leață (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / CSM Slatina), Sergiu Buș (30 de ani / atacant / România / Chindia Târgoviște), Robert Silaghi (21 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Unirea Slobozia), Abdoulaye Niakate (22 de ani / fundaș central / Coasta de Fildeș / CSC Dumbrăvița), Ricky Gneba (21 de ani / mijlocaș central / Coasta de Fildeș / Minaur Baia Mare), Sergiu Luca (21 de ani / închizător / România / Gloria Bistrița), Gheorghe Gondiu (21 de ani / atacant / Moldova / Sighetu Marmației)

Plecări - Nana Boateng (29 de ani / închizător / Ghana / Jeonbuk Hyundai Motors / 2 milioane de euro), Christopher Braun (31 de ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / FC Rapid 1923 / 300.000 de euro), Mihai Bordeianu (31 de ani / închizător / România / "U" Cluj / contract reziliat), Denis Kolinger (29 de ani / fundaș central / Croația / Vejle BK / împrumut expirat), Karlo Brucic (31 de ani / fundaș stânga / Croația / contract încheiat), Andrei Peteleu (30 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Ovidiu Hoban (40 de ani / închizător / România / retragere din activitate), Anton Maglica (31 de ani / atacant / Croația / contract încheiat), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Guinea Bissau, Portugalia / Ethnikos Achnas / contract reziliat), Alex Militaru (20 de ani / mijlocaș central / România / Poli Iași / contract reziliat), Gabriel Debeljuh (26 de ani / atacant / Croația / Sepsi OSK / contract încheiat)