Cristi Balaj, mesaj ironic îndreptat către Dan Petrescu 

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a reacționat ironic în momentul în care a fost întrebat despre echipa pe care o va conduce Dan Petrescu, fostul tehnician din Gruia.

Cristi Balaj: "Nu cunosc clubul respectiv"

Dan Petrescu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Jeonbuk Hyundai Motors, miercuri, într-o conferinţă de presă. El a declarat că este cel mai mare club din cariera sa de antrenor şi că a făcut alegerea potrivită în momentul potrivit. Antrenorul român se întoarce în Asia, unde a mai antrenat-o pe Jiangsu Suning, din China, în perioada 2015-2016. Petrescu va face echipă la Jeonbuk cu Park Ji-Sung, fost jucător legendar al Coreei de Sud, trecut pe la Manchester United sau PSV Eindhoven.

„Nu cunosc clubul respectiv. Probabil mașina de acolo e mai valoroasă decât cea cu care umblă la Cluj.

Nu știu. Dan Petrescu va trebui să spună multe ca să ne simțim jigniți. Îi respectăm pe cei care i-am avut la CFR.

Am vorbit cu el. E un club important în Asia. Ne-am bucura să aibă performanțe acolo”, a declarat Cristi Balaj, potrivit DigiSport.

Jeonbuk Hyundai Motors este pe locul cinci în campionat, după 18 etape, cu 27 de puncte. Conducătorii clubului speră că Dan Petrescu va urca echipa în clasament, mai ales că în trecut a dovedit că poate „resuscita” grupările pe care le conduce.

Șefii echipei, care are în palmares nouă titluri și două Ligi ale Campionilor Asiei, sunt gata să investească serios în perioada de transferuri. „Dan Petrescu trebuie acum să cunoască lotul, apoi să identifice unde e nevoie de întăriri. Vom transfera fotbaliștii de care avem nevoie”, a explicat Park Ji-Sung.

Petrescu a semnat un contract pe doi ani şi jumătate.

“Este prima mea conferinţă de presă în Coreea şi sper că vom avea o relaţie bună eu şi toată presa. Când am fost sunat să fiu întrebat de venirea în Coreea, am spus că voi veni doar pentru un club, Jeonbuk. Am răspuns imediat că bineînţeles că voi veni, că va fi o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club diin Coreea. Sunt fericit că sunt aici şi sper să aduc victorii echipei şi să fim mereu în vârf.

Când antrenam în China, am jucat în Liga Campionilor îmotriva Jeonbuk, am văzut când am venit aici să jucăm facilităţile, fanii.. Am fost impresionat de ce am văzut şi visam ca într-o zi să fiu aici, să antrenez un astfel de club. Am experienţă mare ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club din cariera mea. Este o responsabilitate mare pentru mine, ştiu asta, dar sunt totodată foarte fericit. Cred că am ales clubul potrivit în momentul potrivit pentru mine”, a spus Dan Petrescu.

Clubul sud-coreean Jeonbuk Hyundai Motors a anunţat săptămâna trecută venirea lui Dan Petrescu la conducerea tehnică a echipei.