Cotat la 750.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, fundașul central camerunez mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finele sezonului 2024/25.

Cum se simte Joyskim Dawa la FCSB: "Greșit!"

La un an și cinci luni de la transfer, Joyskim Dawa a subliniat că se simte bine și mult mai puternic, concentrat și încrezător față de sezonul trecut. Camerunezul a bifat 15 apariții în actuala stagiune și a reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj în două meciuri: 2-2 vs. 'U' Cluj și 1-2 vs. Rapid.

„Sunt bine, totul e bine. Trebuie să ne antrenăm mai mult, să fim puternici când vor reveni partidele. Sunt mai puternic, mai concentrat, mai încrezător. Sezonul trecut a fost primul meu an la FCSB și nu a fost atât de ușor.

Când vii la o echipă nouă, trebuie să-ți cunoști colegii, trece un pic de timp, nu poți să fii un fotbalist nou și să joci excelent din prima. E greșit să te aștepți la asta. Cred că și noi ca echipă suntem mai buni decât sezonul trecut”, a spus Joyskim Dawa, potrivit GSP.

FCSB se află pe primul loc după 16 etape disputate în primul eșalon al României cu 34 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat 10 victorii, patru rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Cifrele lui Joyskim Dawa

Joyskim Dawa a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum US Avranches, Monaco B, Gil Vicente, FK Mariupol, Valmeira, FC Botoșani și FCSB.