„Nu sunt aici să glumesc cu atacanții, ci să îi opresc!” Joyskim Dawa a reacționat după ce l-a rupt pe Sergiu Hanca 

Fundașul camerunez de la FCSB a intrat extrem de dur la Sergiu Hanca în prima repriză, mijlocașul fiind diagnosticat cu ruptură a ligamentelor de la gleznă. Fotbalistul s-a operat recent în Barcelona, urmând să se recupereze în următoarele luni. Pentru acea intrare, Joyskim Dawa a fost avertizat cu un cartonaș galben, iar pentru a nu risca eliminarea, Gigi Becali l-a schimbat.

Joyskim Dawa: „Astfel de faze se întâmplă în fotbal!”

Joyskim Dawa a dezvăluit că și-a prezentat scuzele față de Sergiu Hanca, atât după meci cât și printr-un mesaj în mediul online. Fotbalistul a precizat că astfel de faze se întâmplă în fotbal și a spus că nu a intrat cu intenția de a-l accidenta, deși nu intenționează să își menajeze rivalii.

„Imediat după meci m-am dus la el și mi-am cerut scuze. I-am trimis și un mesaj pe Instagram să-i spun că îmi pare rău. Obișnuiam să mergem împreună la aceeași sală de forță... I-am spus că nu am încercat să-l lovesc, chiar îmi pare rău, dar astfel de faze se întâmplă la fotbal.

În primul rând, nu am vrut să-i fac rău. Am vrut să joc mingea, știu că am intrat mai tare. Sunt un jucător agresiv, nu sunt aici să glumesc cu atacanții, sunt aici să-i opresc. Dar nu am vrut să-l rănesc, am vrut să joc mingea. Situația e foarte neplăcută, pentru că el s-a operat. Însă cred că va reveni mai puternic pe gazon.

(n.r. după ce Andreea Hanca a spus că l-a accidentat intenționat) Nu a fost cu intenție. Niciodată! E pentru prima dată în cariera mea când accidentez un jucător, deci nu poate fi vorba despre așa ceva”, a declarat Joyskim Dawa pentru GSP.

Andreea Hanca, reacție dură la adresa lui Joyskim Dawa

Totodată, întrebată despre starea psihică a soțului său, Andreea a recunoscut că ea a fost mult mai afectată decât el și s-a arătat mâhnită de faptul că Joyskim Dawa nu a fost sancționat corespunzător pentru intrarea sa.

„Sergiu, contrar situației, psihic este mai bine că niciodată, sunt uimită de el. Parcă s-au inversat rolurile între noi. Eu două săptămâni am fost dărâmată, am fost foarte furioasă pe situație și pe cel care i-a provocat această accidentare. Nu am putut să accept, însă el mereu îmi ridică moralul, îmi spunea că ne vom ridica din nou, și că de dată asta va și și mai bun. E incredibil!

Când am aflat cât de gravă este accidentarea am clacat. Nu am putut să accept că cineva îi poate face așa ceva. Dacă era ceva involuntar puteam să accept, însă intenția la acea intrare efectiv nu mi-o pot scoate din minte. Și să văd și modul în care a scăpat cel care a făcut-o îmi provoacă o dezamăgire maximă, pentru că, Doamne ferește!, să mai ologească pe careva!”, a adăugat soția jucătorului.