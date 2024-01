Cum s-a acomodat Baba Alhassan la FCSB + obiectivul principal: "Nu știam ce e fotbalul european"

Vicecampioana României a plătit 600.000 de euro, iar FC Hermannstadt deține un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

În această perioadă, Baba Alhassan se află în cantonament cu cei de la FCSB, în Turcia. Mijlocașul va purta tricoul cu numărul 42, același purtat de idolul său Toure Yaya, care a jucat întâi cu numărul 24, apoi cu 42.

Impresiile lui Baba Alhassan după venirea la FCSB

Fotbalistul ganez a oferit un interviu pentru FCSB TV, în care a vorbit despre perioada de acomodare la vicecampioana României, despre intensitatea antrenamentelor, dar și despre obiectivele pe care le are le plan profesional.

"Sunt nou la echipă, dar nu mă simt așa. Am fost foarte bine primit la echipă și este o plăcere să fiu în această situație. Antrenamentele sunt bune, abia am început. Este normal să fiu obosit acum. Dacă nu muncesc mult nu mă va ajuta la meciuri. Am nevoie de acest tip de antrenamente.

Nu ne tratează pe mine și pe Filipe ca pe niște jucători noi. Suntem aici de 3-4 zile, dar totul este ok. A contat foarte mult perioada din Spania, m-a făcut să realizez cum este fotbalul. M-a ajutat foarte mult din punct de vedere mental.

Când eram în Africa nu știam ce este fotbalul european, credeam că este ușor. Dar când am ajuns acolo, am înțeles că trebuie să muncesc foarte mult pentru a progresa.

Am jucat la naționala U17 a Ghanei și mi-aș dori să ajung și la echipa mare mai ales acum că am ajuns la un club mare. Cine știe, poate în curând voi primi o convocare. Sunt pregătit și concentrat să mă lupt pentru titlu. Principalul obiectiv este acela de a deveni campion, apoi să joc în cupele europene.

Uneori și înscriu și voi încerca să o fac și aici. Dar voi ajuta și apărarea mult. Orice ajută la câștigarea titlului. Pe suporteri îi aștept în număr mare să ne încurajeze, iar noi vom da totul pentru victorie!", a declarat Baba Alhassan.