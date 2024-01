Vineri, Rapid a cedat contra lui Westerlo, locul 11 în prima ligă a Belgiei, scor 2-3. Pentru giuleșteni au marcat Ermal Krasniqi (66') și Robert Bădecu (90+3).

Bergodi, concluzii după cantonamentul fără victorie

Rapid a încheiat cantonamentul din Turcia cu o remiză (3-3 contra lui Sakaryaspor) și două înfrângeri (1-2 împotriva lui Sabah Baku și 2-3 contra lui Westerlo).

Totuși, Cristiano Bergodi s-a arătat mulțumit de modul în care au arătat jucătorii săi, de revenirea lui Albion Rrahmani sau de golul marcat azi de Ermal Krasniqi. Antrenorul Rapidului a mai vorbit despre posibila plecarea a lui Horațiu Moldovan, dar și despre Damjan Djokovic.

"Suntem la sfârșitul cantonamentului. A fost un cantonament scurt, la fiecare cantonament e orgoliu, însă nu a fost nimic deosebit. Așa e la fotbal. Am încercat să dăm minute tuturor jucătorilor. Unii au jucat mai puțin

Rrahmani arată că nu are rețineri, nu are frică. Asta e deja foarte important. A dat gol în primul meci și încet-încet va reveni și el. Pentru Krasniqi e important că a marcat azi, are moral bun. E normal că vrea să arate. Avem un lot bun și cred că putem să facem treabă.

Djokovic e bun, mișcă mingea repede și asta e important. E jucător cu experiență, care a jucat la un anumit nivel, iar asta e important.

Nu mă tem că ar putea pleca Horațiu Moldovan. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu e o problemă mare în acest moment. Vom vedea peste câteva zile. Dacă va pleca, avem deja unele idei, dar nu se poate spune cine. Momentan e Horațiu Moldovan. Normal, el are o carieră în față, e portarul naționalei și ar fi important pentru el să ajungă într-un campionat puternic. Eu sper că va rămâne aici.

Am mai spus. M-a surprins că FCSB l-a lăsat pe Djokovic să plece, dar asta e viața lor. Nu mă interesează, sincer. Bine că l-am luat noi și ne poate ajuta împreună cu ceilalți", a spus Cristiano Bergodi.

În prima etapă din 2024, Rapid va primi vizita lui FC U Craiova, vineri, 19 ianuarie, de la ora 20:00.