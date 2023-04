În primele patru etape din play-off, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat două victorii și două rezultate de egalitate: 2-1 vs Farul Constanța, 2-1 vs Sepsi OSK, 1-1 vs CFR Cluj, 1-1 vs Universitatea Craiova.

Cum îl strigă jucătorii de la FCSB pe Elias Charalambous

Elias Charalambous a fost „instalat” pe banca tehnică a FCSB-ului pe 30 martie și, de atunci, a obținut o medie de 2.33 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

De când i-a preluat pe „roș-albaștri”, FCSB a înregistrat două victorii și un singur egal, ajungând, astfel, la un punct în spatele lui CFR Cluj (locul doi) și la două puncte de liderul Farul Constanța (locul unu).

„Cum îmi spun jucătorii? 'Mister' sau 'Coach'. Andrea Compagno e italian și îmi zice 'Mister'. În rest, depinde”, a spus Elias Charalambous, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Rapid.

Rapid București și FCSB își dau pentru a treia oară întâlnire în acest sezon. În ultimele două dueluri, din sezonul regulat, „roș-albaștrii” au câștigat acasă cu 3-1 și au pierdut în deplasare, scor 0-2.

Cum arată play-off-ul Superligii