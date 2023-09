După CSA - 'U' Cluj 1-3, Alex Chipciu a avut câteva declarații tăioase la adresa „militarilor”, care au stârnit, ulterior, un val de reacții în mediul online.

Cum a reacționat Gabi Balint, după ce a auzit declarațiile lui Alex Chipciu

Gabi Balint, fost mare internațional român, a vorbit despre declarațiile lui Alex Chipciu și a subliniat că e o situație delicată și că nu-l interesează ce a spus fotbalistul, având în vedere că fiecare persoană are propria sa părere.

„Ce părere să am? Băiatul (n.r. Alex Chipciu) a fost cel apostrofat acolo s-o fi enervat, s-a simțit prost. E părerea lui. Din câte am înțeles, reacția lui a fost off record. Și după aceea, când s-a exprimat așa, nu făcea parte din declarația lui (n.r. referire la conferința de presă după meci). E părerea lui, e treaba lui.

Nu mă interesează ce spune Chipciu. Fiecare are părerea lui. E o situație delicată. Unii sunt de o parte, alții de altă parte. Lucrurile nu se rezolvă deocamdată. Astea sunt problemele.

(n.r. - Chipciu a spus și că, dacă era acum copil, nu ținea cu Steaua) Păi acum, în momentul ăsta, e și greu. Undeva e și greu. Cum să ții cu Steaua, dacă Steaua e în liga a doua. Noi (n.r. fostele glorii ale Stelei) am format, pe vremea noastră, foarte mulți suporteri. Mulți s-au născut atunci, datorită nouă, datorită rezultatelor pe care le-am avut.

Noi am fost idoli pentru mulți și e normal. Acum… cine să fie idol? E greu. Va mai dura, dacă se va face ceva. Dacă nu, se va stinge Steaua, nu? Ca orice stea. Până la urmă și stelele din univers se sting la un moment dat. Ce să faci? N-ai ce să faci”, a spus Gabi Balint, potrivit iamsport.ro.

Alex Chipciu a răbufnit: ”Doamne ferește! Dacă aici e Steaua, am luat-o razna. Cu echipamentul ăla fake?”

La conferința de presă de după meci, Alex Chipciu a oferit o declarație războinică la adresa celor de la CSA Steaua. Fotbalistul a dat de înțeles că nu „militarii” sunt adevărata Steaua București.

„Doamne ferește. Dacă aici e Steaua, am luat-o razna. Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Daca asta e Steaua, doamne... Ce Steaua? Cu echipamentul ăla fake? Doamne ferește. E o bătaie de joc. Suntem bătaie de joc noi ca țară oricum”, le-a spus Alexandru Chipciu reprezentanților mass-media, după meci.