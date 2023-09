Dragoș Iancu a fost accidentat de Valentin Țicu în Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt 0-0, în minutul șase al partidei. Jucătorul „lupilor galbeni” i-a prins glezna lui Dragoș Iancu în gazon, în urma unei deposedări neregulamentare.

Dragoș Iancu a dat verdictul despre Valentin Țicu, după ce i-a rupt piciorul: "Din inimă vă spun"

Intervenția chirurgicală a durat peste patru ore și a fost un succes. Dragoș Iancu fusese diagnosticat cu fractură de peroneu, maleolă și ligamente, după ce Valentin Țicu i-a rupt piciorul în Petrolul - Hermannstadt (0-0).

Între timp, Dragoș Iancu a fost vizitat de Valentin Țicu la spital, iar la câteva zile de la operație, fotbalistul sibienilor a spus că l-a iertat și că înțelege că nu i-a provocat accidentarea, ci a fost ceva involuntar.

„Mi-aş dori să merg cu echipa în cantonament. L-am iertat pe Ţicu, n-a fost nimic voluntar. Din inimă vă spun că l-am iertat. Cred mult în Dumnezeu, o spun şi ca un om credincios.

Nu mai am dureri. De alaltăieri nu am mai avut, nici calmante nu am luat. Până am ajuns la spital la Ploieşti am avut dureri foarte mari. Nu am mai simţit aşa ceva”, au fost cuvintele lui Dragoș Iancu, potrivit Fanatik.

Cum a reacționat arbitrul Marian Barbu după ce Țicu i-a rupt piciorul lui Dragoș Iancu

În primă speță, centralul partidei, Barbu Marian, a scos cartonașul galben din buzunar. După ce a văzut starea în care se afla Dragoș Iancu, arbitrul a făcut semne insistente spre echipa medicală și, ulterior, l-a eliminat pe Țicu.

După ce au văzut cât de gravă este accidentarea, jucătorii ambelor echipe și-au pus mâinile în cap, unii dintre fiind surprinși chiar cu lacrimi în ochi. Dragoș Iancu, înlocuit cu un alt jucător U21, Alexandru Jipa, a fost urcat în ambulanță și transportat la spital.

Echipele de start