Un fost jucator de la Craiova a intrat in vizorul lui Besiktas Istanbul! Fotbalistul are sanse mari sa ajunga in Turcia

Fostul fundas al oltenilor, elvetianul Ivan Martic este aproape de un transfer la Besiktas.

Ivan Martic (29 de ani) a plecat in aceasta primavara de la Craiova din cauza unor chestiuni de familie. Fundasul a stat pe tusa cateva luni bune, dar isi cauta o echipa pentru a putea juca din nou. Elvetianul a intrat in atentia lui Besiktas, formatie care a mai pus ochii si pe fundasul Rick Karsdorp de la AS Roma. Daca olandezul nu va ajunge la Istanbul, Martic are toate sansele sa imbrace tricoul "vulturilor".

Rick Karsdorp (25 de ani) este dorit si de alte doua formatii. Southampton si Schalke 04 au pus ochii pe tanarul olandez.

Turcii i-au oferit un contract pe doua sezoane, cu optiune de prelungire pentru inca un an si un salariu de 500.000 de euro pe an, conform turiclor de la Sabah.

„Totul este in mana lui Dumnezeu acum! Ma bucura interesul turcilor, vorbim aici de un club de prestigiu, ar fi ceva minunat sa se realizeze. Momentan, astept", a declarat Martic pentru GSP.

650.000 de euro este cota de piata a lui Martic, conform Transfermarkt.