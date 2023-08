Giuleștenii nu au avut cel mai bun start. După patru etape, Rapid București a bifat o singură victorie (3-0 vs. 'U' Cluj). În rest, alb-vișinii au înregistrat două rezultate de egalitate (0-0 vs. Sepsi OSK, 2-2 vs. Rapid București) și o înfrângere (1-2 vs. FC Voluntari).

Cum a descris Miță Iosif startul noului sezon din Superliga pentru fosta sa echipă, Rapid

În direct la televiziunea DigiSport, Miță Iosif a vorbit despre startul stingher al giuleștenilor de sezon și a evidențiat faptul că s-ar putea ca publicul rapidist să nu mai aibă răbdare cu evoluțiile slabe ale echipei.

„Nu e cel așteptat de toată suflarea rapidistă. E un start modest, cred că cei care au făcut și transferurile trebuie să aibă puțină răbdare. Nu știu cât va rezista răbdarea asta din partea publicului”, au fost cuvintele lui Miță Iosif.

Rapid București ocupă poziția a opta în ierarhia Superligii, având un total de cinci puncte obținute după primele patru etape din Superliga (o victorie, două remize și o înfrângere).

În etapa a cincea a Superligii, echipa „alb-vișinie” se va confrunta cu Petrolul. Partida este programat să se desfășoare, duminică, pe 13 august, începând cu ora 21:30.

FC Voluntari - Rapid București 2-1

Gazdele au început în forță meciul. Doru Andrei l-a învins pe Horațiu Moldovan în secunda 11 a partidei. Marko Dugandzic a restabilit în doar 11 minute egalitatea, dar Christopher Braun și-a dat autogol în minuul 37 și a readus-o pe FC Volunari în avantaj.

Pe final, Rapid a încercat să smulgă măcar un punct din confruntarea cu ilfovenii, însă giuleștenii nu au dus la bun sfârșit niciun atac. Alb-vișinii au plecat, astfel, de pe stadionul „Anghel Iordănescu” fără niciun punct.

