Cu Ronaldo pe teren, Manchester United a cedat surprinzător în fața lui Aston Villa

Cu Ronaldo pe teren încă din primul minut, Manchester United a capitulat surprinzător în fața lui Aston Villa, în etapa a șasea Premier League.

Lucrurile se complică extrem de mult în campionat pentru echipa lui Solskjaer, care a ajuns la cea de-a treia înfrângere în ultimele patru partide.

Golul victoriei lui Aston Villa a fost marcat de Hause, în minutul 88, din pasa lui Luiz. United putea restabili egalitatea în minutele de prelungire (90+3), însă Fernandes a ratat lovitura de pedeapsă de care au beneficiat „diavolii”.

După ce a pierdut cele trei puncte pe final de meci, Solskjaer a mai primit o lovitură importantă în perspectiva meciurilor viitoare. Shaw și Maguire s-au accidentat și vor lipsi de la meciurile viitoare ale „diavolilor”.

2009 - Aston Villa secured their first Premier League victory over Manchester United in their last 18 meetings, since winning 1-0 at Old Trafford in December 2009. Shock. pic.twitter.com/4Qou6GNsFy