Croitoru dă vina pe stres după înfrângerea cu Dinamo! Moldovenii pot rata barajul pentru Europa

”N-am dominat unde trebuia. Din păcate după 2-2 sau dupa 3-2 a fost un meci haotic. Aşa e când intervine presiunea, stresul sau ideea că ai luat gol cu o echipă care e in 10. Este un an greu pentru noi, şanse mai avem, ne dorim la finalul acestui play-out să terminăm cât mai sus. Şansa la primul loc este pierdută, mai avem şanse matematice la locul 2. Nu ar fi dezastru. Dezastre sunt altele, sunt aici la vecinii noştri. Este un an de tranziţie, am pierdut anumiţi jucători importanţi pentru noi. Ne-a dezichilibrat faptul că am pierdut playoff-ul.

Croitoru: „Nu este un dezastru!”

Pentru mine nu este un dezastru, dacă pentru alţii e nu e problemă! Nu putem compara jucătorii lui Dinamo cu ce se întâmpla la Clinceni, cu tot respectul. Dinamo nu îşi merită locul, uitaţi-vă ce jucători au. Individual sunt foarte buni şi pot bate echipe şi mai bune! Nu mi se pare drept să joci meciurile de baraj, nu mi se pare normal, cred că suntem singura ţară din lume. Meritul sportiv ar trebui să primeze, nu este fair play. Mă refer la echipa de pe locul 3 sau 4. Trebuie să primeze locul din clasament”, a spus Marius Croitoru la finalul meciului Botoșani - Dinamo.

FC Botoşani venea după trei victorii la rând. În sezonul regulat, FC Botoşani s-a impus în ambele partide, cu 2-1 în deplasare şi 4-0 acasă.

După acest succes, Dinamo (locul 8) s-a apropiat la un singur punct de Chindia (locul 7). De partea cealaltă, Botoșani poate pierde locul doi dacă Sepsi se impune în meciul cu Chindia din această etapă.