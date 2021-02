Zi URIASA in fotbalul romanesc! Se implinesc 16 ani de la victoria DE SENZATIE a FCSB-ului in fata Valenciei! Mesajul postat de clubul ros-albastru

Ziua de 24 februarie este una cu mare insemnatate pentru fotbalul romanesc si in special pentru fanii stelisti.

In 1987 in aceasta zi Steaua a castigat Supercupa Europei, gratie golului lui Gica Hagi impotriva lui Dinamo Kiev. De asemenea, fanii FCSB-ului, care pretind ca echipa lor este continuatoarea istoriei Stelei, sarbatoresc pe 24 februarie victoria fantastica din 2005 in fata Valenciei in '16'-imile de finala ale Cupei UEFA.

Dupa ce echipa spaniola castigase in tur cu scorul de 2-0, jucatorii lui Walter Zenga au invins in retur in Ghencea cu acelasi scor, gratie 'dublei' marcate de Andrei Cristea.

Meciul a ajuns in cele din urma la loviturile de departajare, unde ros-albastrii s-au impus. FCSB a postat pe Facebook un mesaj in care aminteste de acea performanta senzationala. In postare se aminteste faptul ca la acel moment era prima data dupa 15 ani cand o echipa romaneasca juca in fazele eliminatorii ale unei competitii europene.