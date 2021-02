BREAKING NEWS! Anuntul MOMENTULUI in Scotia! Neil Lennon si-a dat DEMISIA de la Celtic

Clubul a anuntat oficial decizia lui Neil Lennon de a pleca dupa sezonul extrem de slab al scotienilor. Eliminati din cupele europene, Celtic e la 18 puncte de liderul Rangers in campionat.

Celtic a si pierdut in ultima etapa cu una dintre ultimele clasate, Ross County, fiind si un punct decisiv in alegerea antrenorului de a parasi banca tehnica.

"Celtic Football Club anunta astazi ca Neil Lennon si-a dat demisia din pozitia de antrenor, cu efect imediat.

Ii multumim lui Neil pentru tot ce a facut la club si ii dorim mult succes pe viitor", se arata in comunicatul clubului.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.

We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.