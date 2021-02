Rapid se INCURCA la primul meci oficial din 2021! Final NEBUN dupa ce Ripensia a egalat in prelungiri! Giulestenii au condus cu 2-0

Rapid si Ripensia Timisoara s-au intalnit in etapa cu numarul saisprezece din Liga 2.

Giulestenii s-au incurcat in primul meci al anului, pe teren propriu cu Ripensia, dupa ce au condus cu 2-0. Jorza a deschis scorul in al doilea minut de prelungiri ale primei reprize, stabilind si rezultatul la pauza.

In a doua repriza, Hlistei a majorat avantajul gazdelor, insa Piftor a redus din diferenta in minutul 75. Macritchii a dat lovitura decisiva in ultimul minut de prelungiri, stabilind astfel scorul final.

Rapid este neinvinsa din luna noiembrie, de cand a pierdut in deplasarea cu Petrolul, iar in cele opt meciuri amicale disputate a scos doua remize, iar restul victorii.

Giulestenii se afla pe locul 3 in clasament, cu 26 de puncte obtinute in 14 meciuri, la 4 puncte de liderul U Craiova, care are insa si un meci in minus.

De cealalta parte, Ripensia se afla pe locul 15 cu 16 puncte obtinute in 14 meciuri.