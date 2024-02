Cristiano Bergodi, replică pentru Gigi Becali la conferință! Apoi și-a prezentat scuzele în numele lui Albu: „I-am spus că nu poate vorbi așa!” 

Cristiano Bergodi a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, programat sâmbătă, de la 20:00. Antrenorul Rapidului a prefațat duelul cu echipa lui Dorinel Munteanu și a vorbit la conferință și despre lupta la titlu.

Cristiano Bergodi i-a dat replica lui Gigi Becali

Antrenorul italian a spus cât de importantă este victoria în lupta la titlu cu FCSB și i-a răspuns și lui Gigi Becali, care își făcuse deja calculul pentru play-off și anunța că o dorește acolo pe Farul Constanța.

„Un meci foarte important pentru noi, dificil deoarece întâlnim o echipă care face ambele faze foarte bine, aglomerează bine zonele terenului și a luat foarte puține goluri. E o formație incomoda, e pregătită de un antrenor pe care îl respect, antrenează echipa de mult timp.

Vom încercă în continuare să câștigam meciuri consecutive pentru a ține departe echipele din zona noastră și să micșorăm distanța de puncte față de FCSB. Oțelul n-a pierdut niciodată în deplasare în acest sezon, iar asta ne pune pe gânduri, e o echipa redutabilă, care aleargă foarte mult. Ei sunt pe drumul cel bun.

Știu și eu că nu suntem o echipă invincibilă, e greu de găsit una în lumea fotbalului, nu suntem perfecți, am arătat asta. E o echipă greu de bătut, au mulți jucători străini, se pare că Dorinel a făcut o echipă bună care ne poate pune probleme mâine.

Eu nu mă gândesc la asta. Sunt lucruri pe care le poate spune domnul Becali. Ce vrea să spună să spună. Nu mă interesează cine intră în primele 6. Poate el se gândește la altceva în play-off, că unele echipe stau cu unii, alte echipe stau cu alții. Pe mine nu mă interesează.

Cristi Săpunaru are sângele de rapidist în venă, dar e meritul lui FCSB. E normal să fie supărat, eu sunt de acord cu el, nu cred că e deja terminat campionatul. Totul se joacă până la capăt. Momentan s-a rupt în două clasamentul, FCSB e cu mult în fața restului echipelor, dar nu vom renunța, în fotbal poți face două remize, iar cealaltă echipă să câștige două meciuri. Va fi un play-off strâns. Mutu poate face treabă bună la CFR, va lupta pentru titlu, nu pentru locul 2”, a spus Bergodi la conferință.

Cristiano Bergodi l-a certat pe Alexandru Albu

Totodată, antrenorul italian a dorit să își prezinte scuzele în numele lui Alexandru Albu pentru declarațiile pe care le-a făcut după meciul cu Dinamo, pe care a numit-o „o echipă mică”.

„Vreau să îmi cer scuze. Am văzut declarația dată de Albu. Am vorbit cu el și îmi asum eu responsabilitatea că a vorbit așa de Dinamo. Nu este corect să spui că este o echipă mică. Dinamo nu e o echipă mică! E o echipă de tradiție. Am vorbit cu el, i-am zis că nu ar trebui să facă acest lucru.

Era nervos, dar i-am spus că nu poate vorbi așa despre Dinamo. Nu știi în viață ce se întâmplă. Echipa asta trebuie respectată. A înțeles. E un băiat bun, cuminte, dar era un pic nervos”, a spus italianul.

Alexandru Albu: "Dinamo e echipă mică. N-au avut bărbăție și le-a fost frică. Noi avem cei mai numerici fani"

„N-am jucat foarte bine, mai ales în prima repriză, dar am marcat. Am luat un gol protesc la ultima faază, dar în a doua repriză am intrat mult mai bine, am început să ținem de minge. Ne bucurăm că am câștigat. Importante sunt punctele, nu mai contează dacă ne-a ieșit sau nu jocul.

Nu ne-a surprins Dinamo. Știam tactica lor. Cred că noi ne-am surprins pe noi. Noi jucăm foarte slab cu echipele mici, cu echipele din josul clasamentului. Cred că ar trebui să ne dea de gândit, să fim mult mai bărbați pentru că fotbalul se joacă cu presiune. În a doua repriză s-a jucat altfel și am dominat, chiar dacă ei au avut câteva contraatacuri.

(n.r - întrebat dacă Dinamo e echipă mică) Da. Dinamo e acolo jos, cu tot respectul pentru ei. În momentul de față, Dinamo e o echipă mică față de Rapid. Se pare că și azi am avut mici probleme, dar am reușit să câștigăm și să ne bucurăm suporterii. Vom merge acum la ei în Giulești și ne vom bucura cu ei.

(n.r - despre absența fanilor Rapidului de pe Arena Națională) Fanii noștri sunt alături de noi și au demonstrat asta peste tot în România. Au demonstrat că sunt cei mai buni și cei mai numerici pe care poate să-i aibă o echipă din România. Cred că orice echipă și-ar dori suporteri ca ai noștri. Dacă cei de la Dinamo n-au avut bărbăție să le dea biletele cerute și să le dea inelul de jos, asta arată că le-a fost frică de noi și de ei, bineînțeles”, a spus Alexandru Albu după meciul cu Dinamo.