Cristiano Bergodi le-a spus italienilor ce crede despre România înainte de CFR Cluj - Lazio

Bergodi este unul dintre este unul dintre jucătorii emblematici ai lui Lazio , formație la care a evoluat în perioada 1989-1996 și la care a strâns aproape 200 de meciuri oficiale. Fostul fundaș a fost și antrenor secund la formația din capitala Italiei, în 2004, însă cea mai mare parte din cariera de antrenor și-a petrecut-o în România. Cristiano Bergodi: "Mă simt excelent în România, sunt foarte apreciat" Pe lângă FC Național, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova sau Sepsi, Cristiano Bergodi a avut un mandat și la CFR Cluj, adversara de astăzi a lui Lazio. Italianul a pregătit echipa din Gruia în perioada octombrie 2006 - mai 2007, când a pierdut doar 5 dintre cele 24 de meciuri. În interviul acordat italienilor, Bergodi spune că se simte foarte apreciat în România și vorbește și despre scurta experiență de la CFR Cluj.

"O experiență minunată la Cluj. Am ajuns la echipă și am terminat sezonul pe locul 3. Anterior, am pregătit-o pe FC Național, echipă din București la care am ajuns după ce am fost secund la Lazio și Lecce. Am avut această oportunitate și am profitat de ea.





Aici, în România, mă simt excelent și sunt foarte apreciat. CFR Cluj a avut o creștere foarte mare. Din liga a treia a ajuns în prima și a câștigat ultimele cinci titluri de campioană", a spus Cristiano Bergodi, potrivit a spus Cristiano Bergodi, potrivit Guerin Sportivo

Cristiano Bergodi antrenează la Sepsi din octombrie 2021. Alături de covăsneni, italianul a câștigat Cupa și Supercupa României.