Cristiano Bergodi, discurs exploziv! A vorbit despre Borja Valle, "lupul tânăr" de la Rapid și a punctat: "Când un antrenor alege bine, e inspirat. Dacă nu, e un fraier”

Jucătorii lui Cristiano Bergodi au înregistrat duminică cel de-al zecelea meci consecutiv fără înfrângere, reușind să se apropie la cinci puncte de liderul clasamentului, FCSB, formație pe care o vor întâlni în etapa următoare, duminică seara. Până atunci, Rapid va merge în Ghencea, unde va da piept cu CSA Steaua, în grupele Cupei României, miercuri, 1 noiembrie.

Bergodi, discurs furibund. Valorosul antrenor italian dezvăluie câteva secrete

Cristiano Bergodi i-a surprins pe olteni cu spaniolul Borja Valle, nouar clasic, în contextul în care Marko Dugandzic a plecat în Arabia Saudită, iar Albion Rrahmani e accidentat. Fost căpitan al lui Lazio, Bergodi a avut și o revanșă de luat în fața Universității Craiova, fosta sa formație. A vorbit la final despre Craiova, iar azi a discutat cu Sport Total FM despre cum a reușit să facă din Rapid o grupare redutabilă.

Dan Șucu și Victor Angelescu încă speră la titlu, dar Bergodi nu abordează deocamdată subiectul fierbinte.

“A fost un început sub așteptări, dar trebuie să punem în cont și că eu am venit la început de campioant, după patru zile am jucat cu Sepsi. Se poate spune că a fost o perioadă de două săptămâni când am pierdut, dar din 14 meciuri în total, doar cu Petrolul și Voluntari am pierdut. După, cred eu, echipa a început, într-un scurt timp, să facă ceea ce ne dorim cu toții și se pare că e pe drumul cel bun.

Poate m-am grăbit puțin cu Soni, nu știu dacă va fi apt peste două săptămâni, pentru că el a făcut puține antrenamente cu noua echipă și nu e ușor sincer. Problema nu e că sunt îngrijorat, dar normal că i-am pierdut pe Petrila, Rhahmani, Emmers, ghinion curat, pot spune. Oricum eram pe un drum foarte bun, acum ne lipsesc jucători de genul. Vom vedea, nu e ușor, e greu să ținem pasul. Vom vedea, căutăm soluții în lot.

Ne-a ieșit bine această alegere cu Borja Valle, pentru că m-am gândit că el fiind oricum jucător combinativ îl putea pune în evidență pe Ioniță, pentru că Ioniță are nevoie de un jucător lângă el. Stan, copilul care a intrat cu UTA, a jucat bine, mie mi-a plăcut, i-am zis că nu trebuie să se îngrijoreze că nu joacă cu Craiova. Săptămâna asta ne-a ieșit, știți cum e, când un antrenor alege bine, e inspirat, dacă nu, e un fraier”, a declarat Bergodi, la Sport Total FM.