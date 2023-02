Cristi Borcea nu a renunțat la Dinamo! Planul prin care vrea să revină în lojă

Fostul acționar din „Groapă” așteaptă finalizarea stadionului din Ștefan cel Mare pentru a reveni în acționariatul clubului, însă nu o va mai face direct, ci prin intermediul fiului său, care ar urma să controleze departamentul marketing.

„De multe ori îmi dau și lacrimile, dar am făcut pușcărie, am făcut operație pe cord la 41 de ani, am două divorțuri… toate din pricina fotbalului și pasiunii. E gata, deja este prea mult. Niciodată nu mă mai uit la un meci cap-coadă.

Pasiunea pentru mine, pentru fotbal, nu mai este ce a fost. A jurat Dinamo să facă un stadion nou, să fiu un acționar, să se ocupe Patrick de compartimentul marketing, cum am început și eu, să vin la tribuna oficială, să fiu aplaudat, să fiu la protocol, frumos…

Sunt foarte mulți dinamoviști, cu bani, care asta ar dori foarte mult. E foarte greu, fără stadion e foarte greu (n.r. - să ajungă Dinamo înapoi la locul pe care îl merită)”, a spus Cristi Borcea, la la „Fiță cu Adiță”.

Cristi Borcea (52 ani) a fost implicat la Dinamo din 1995 până în 2014, când în Dosarul Transferurilor a primit 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Iar după ce și-a ispășit pedeapsa, fostul președinte al „câinilor” a anunțat că nu va mai contribui financiar în Ștefan cel Mare.

Însă nu exlude implicarea fiului său, Patrick Borcea (24 ani). De ani buni Cristi Borcea susține că atunci când Dinamo va avea un stadion nou, va ajuta clubul cu o sumă de bani. Ziua aceasta pare tot mai aproape, având în vedere că la sfârșitul sezonului vechea arenă din Ștefan cel Mare va fi demolată.