”Cred că e cel mai bun sezon al meu”. Gicu Grozav se gândește din nou la echipa națională

Atacantul a marcat golul victoriei în meciul cu Chindia, scor 2-1, și a ajuns la 11 reușite în acest sezon, un record personal în cariera sa.

După meci, Grozav a spus că acesta este cel mai bun sezon al său și se gândește din nou la echipa națională, unde are 29 de selecții.

Gicu Grozav: ”E cel mai bun sezon al meu”

„Un meci greu, cu o echipă în căutare mare de puncte, care se bate la baraj. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. Avem un obiectiv pus de conducerea noastră în play-out și trebuie să-l îndeplinim. Pentru asta suntem aici, muncim și încercăm să-l îndeplinim. Ne bucurăm că am fost învingători, mergem acasă, ne odihnim și de luni o luăm de la capăt.

Avem niște bonusuri setate. Sperăm ca la final să le luăm. Eu cred că e cel mai bun (n.r. - sezon), în acest an am marcat cele mai multe goluri. Mă bucur, mă simt bine. Niciodată nu mi-am luat gândul (n.r. - de la națională), chiar dacă nu am mai fost în anturajul naționalei. Pe teren încerc să dau tot ce e mai bun și vedem ce se va întâmpla”, a spus Grozav.

Petrolul a obținut trei puncte importante și a revenit pe primul loc în play-out, cu 34 de puncte. Ploieștenii nu vor evolua la barajul pentru Conference League deoarece nu dețin licența pentru cupele europene.

Gicu Grozav a debutat pentru echipa națională în 2012, într-un meci cu Elveția (1-0), în care a și marcat.