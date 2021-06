Craiova se intareste serios pentru sezonul viitor! Clubul patronat de Rotaru a anuntat patru transferuri

Patru transferuri realizate de Craiova lui Rotaru.

Oficialii clubului din Banie au anuntat ca Gustavo Di Mauro si Jovan Markovic, ambii imprumutati sezonul trecut la Ajman Club, au revenit alaturi de clubul din Oltenia.

Mai mult, sub comanda lui Ouzounidis au ajuns si doi fotbalisti de perspectiva: Maries si Rusu, ambii de 20 de ani.

"Gustavo Di Mauro si Jovan Markovic revin la Stiinta dupa ce au fost imprumutati sezonul trecut la Ajman Club, respectiv Academica Clinceni.

Alexandru Maries a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioada de 5 ani, in timp ce Denis Rusu a semnat un contract valabil pentru un an", a se arata in comunicatul oltenilor.