Vestea pe care Universitatea Craiova o astepta! Baiaram ar putea reveni la antrenamente mai devreme decat se preconiza

Tanarul fotbalist a suferit o accidentare cu Sepsi, in primul meci din playoff.

Primul meci din playoff a inceput cum se nu putea mai rau pentru Universitatea Craiova. Pe langa remiza cu Sepsi, 0-0, in primul minut al meciului, Baiaram a fost faultat de Nouvier. Tanarul jucator oltean nu a mai putut continua partida. A parasit terenul in lacrimi si a fost dus direct la spital.

Ghinionul a continuat pentru Craiova. Centrul defensivei a fost afectat in doar 24 de ore. Ouzounidis l-a pierdut pe Paul Papp, care s-a accidentat inaintea meciului cu Botosani, iar in partida din Moldova, Balasa a vazut cartonasul rosu in ultimul minut de joc.

Universitatea Craiova a primit, in sfarsit, o veste buna. Stefan Baiaram are o intorsa si o problema la ligament.

Fotbalistul, in varsta de 18 ani, poate reveni la antrenamente pana la finalul sezonului. Pe langa evolutiile sale bune din acest sezon, unde a adunat 29 de aparitii, marcand 2 goluri, fotbalistul este iligibil si pentru regula U21.

Universitatea este pe locul 3 in playoff, cu 31 de puncte. Echipa antrenata de Ouzounidis mai are la dispozitie 8 meciuri pentru a recupera cele cele 7 puncte fata de CFR Cluj si cele 8 puncte fata de FCSB.

Meciurile ramase pentru Universitatea Craiova in playoff:

24.04. - ora 20:30 - CFR Cluj - Universiteatea Craiova

28.04. - ora 20:00 - Universitatea Craiova - FCSB

01.05. - ora 20:00 - Academica Clinceni - Universitatea Craiova

05.05. - ora 20:00 - Sepsi Sfantul Gheorghe - Universitatea Craiova

08.05. - ora 20:00 - Universitatea Craiova - FC Botosani

15.05 - ora 20:00 - Universitatea Craiova - CFR Cluj

19.05 - ora 20:00 - FCSB - Universitatea Craiova

26.05 - ora 20:00 - Universitatea Craiova - Academica Clinceni