"Cred ca l-am lovit putin!" Declaratie uluitoare a lui Nouvier dupa ce l-a accidentat grav pe Baiaram!

Universitatea Craiova si Sepsi au remizat in primul meci din playoff, scor 0-0.

Meciul a inceput cum nu se putea mai prost pentru olteni. Tanarul Stefan Baiaram a suferit o accidentare foarte grava in minutul 4 si a parasit terenul cu ambulanta. Fotbalistul Craiovei s-a accidentat in urma unei intrari a lui Bryan Nouvier si, din primele estimari, se pare ca lipsi de pe teren o luna.

Dupa meci, Nouvier a explicat faza spunand ca nu a avut intentia de a-l accidenta pe Baiaram, ci a vrut sa joace mingea. De asemenea, fotbalistul lui Sepsi a spus ca doar l-a lovit putin pe fotbalistul Craiovei si ca si-a cerut scuze si intre ei lucrurile sunt in regula.

"Eu am vrut sa joc mingea, nu sa-l accidentez, dar cred ca l-am lovit putin, nu stiu exact. Am vorbit cu el si m-am prezentat scuzele, totul este in regula. Nu am vrut sa-l lovesc. Noi suntem pregatiti sa jucam cu pressing sus, sa jucam la contact, dar nu am venit sa jucam dur", a explicat Nouvier la finalul meciului.