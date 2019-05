Craiova, prima reactie dupa scandalul de la banchet! "Nu trebuie sa cerem scuze nimanui!" Oltenii au raspuns si la comunicatul FRF!

Craiova a emis un comunicat oficial despre banchetul de la sfarsit de an.

CSU Craiova a terminat campionatul pe locul 4, iar dupa infrangerea cu Viitorul, oltenii au organziat o petrecere in cadrul careia patronul Mihai Rotaru si jucatorii au lansat injurii catre rivale.

Dupa amploarea pe care a luat-o scandalul si reactia Federatiei Romane de Fotbal, oltenii au emis un comunicat oficial pe pagina de Facebook.

"Exista o traditie in familia Universitatii Craiova, de doua ori pe an, inaintea Craciunului si la sfarsitul campionatului, sa ne adunam cu totii in ceea ce se doreste a fi momentul nostru in care suntem impreuna. Nu doar jucatorii si stafful tehnic, ci si tot ceea ce inseamna colegii din spatele echipei, precum cei din departamentele marketing, comunicare, social - media, security, transport, ticketing, hospitality, juridic, economic, antrenorii din cadrul Centrului de Copii si Juniori, dar si legendele clubului.

Este totodata momentul in care partenerii nostri sunt alaturi de noi, nu doar prin intermediul programelor pe care le dezvoltam impreuna. Este modul nostru de a ne lua la revedere de la sezonul trecut, cu bune si rele, dar mai ales modul nostru de a ne asigura ca anul urmator vom fi impreuna si ca ne vom sprijini din nou unii pe altii, indiferent de cum va fi: "la bine si la greu".

Cu exceptia suporterilor nostri, consideram ca nu trebuie sa ne justificam si nu trebuie sa cerem scuze nimanui. Pentru ca duminica a fost o petrecere privata. Imaginile care au aparut in spatiul public fac parte dintr-un moment ce apartine exclusiv familiei noastre.

Da, suporterilor nostri le cerem scuze pentru ca imaginea Universitatii Craiova a fost patata, iar noi suntem cei care trebuie sa avem grija de ea.

Recunoastem ca ne-a surprins comunicatul FRF, avand in vedere ca imaginile erau de la o petrecere privata. Ne-a surprins pentru ca nu am vazut ca Federatia sa ia atitudine in situatii mult mai grave si care s-au petrecut in spatiul public si ne referim aici la un jucator al echipei Nationale care, la un meci de fotbal, a scuipta un suporter un suporter pe Arena Nationala. Ne referim la un eveniment de acum 3 saptamani, cand, in spatiul public, doi jucatori ai Nationalei Under 21 au aratat semne obscene suporterilor Stiintei. Nu mai vorbim de una dintre campioanele din ultimii ani, ai carei jucatorii au avut un moment similar dupa meciul in care au castigat titlul. Nu am vazut nicio reactie cu privire la imaginile aparute dupa victoria Romaniei Under 21 cu Tara Galilor, cand tricolorii s-au filmat in autocarul echipei petrecand cu manele.

Inainte de a arunca cu piatra, va rugam, pe fiecare dintre dumneavoastra, sa va intrebati doar atat: ce s-ar intampla daca ar aparea imagini de la ultima petrecere pe care ati avut-o in familie sau cu prietenii cei mai buni?", este comunicatul transmis de CSU Craiova pe pagina oficiala de Facebook.

Mihai Rotaru, in prim-plan

CS U Craiova a pierdut meciul de pe teren propriu cu Viitorul si termina sezonul 2018/19 pe locul patru, riscand sa rateze calificarea in preliminariile UEFA Europa League. Locul patru o va trimite pe Craiova in preliminarii numai in cazul in care Viitorul castiga Cupa Romaniei.

Cu toate acestea, jucatorii Craiovei au petrecut alaturi de patronul Mihai Rotaru si nu s-au ferit sa scandeze impotriva rivalelor.

"Am fost in B, suntem in A, sa-i dam la **** lui Steaua. Si lui Dinamo, si lui Rapid, pentru ca Stiinta n-a murit", a strigat Mihai Rotaru, acompaniat de capitanii Craiovei, Nicusor Bancu si Alexandru Mateiu.