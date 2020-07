BREAKING NEWS | Craiova cere INGHETAREA campionatului si vrea sa fie campioana la masa verde! Anuntul momentului

Meciul dintre FCSB si CFR Cluj a fost amanat dupa ce un jucator din tabara clujenilor a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Aceasta situatie, a inmultirii cazurilor de Covid-19 in Liga 1, ii ingrijoreaza pe cei de la Universitatea Craiova. Presedintele oltenilor, Sorin Cartu, a declarat ca trebuie gasita o solutie pentru ca niciuna dintre echipe sa nu fie dezavantajata.

"Nu avem ce sa comentam, daca li s-a intamplat asta. Nu suntem de acord ca ei sa joace in 30 iulie, cand lucrurile sunt terminate. Din punctul meu de vedere ar trebui sa jucam toti in acelasi timp sau sa se inghete campionatul. Ar trebui sa jucam si noi meciul cu Botosani in acelasi timp cu ei sau sa inghete toată lumea. S-au inmultit cazurile astea de Covid, sa inghete, domne, campionatul.

Normal ca ne este teama. De unde pana unde sa se decida situatia in felul asta. Suntem doua echipe care suntem interesate de ce se intampla in meciurile astea. Daca nu sunt jucate in aceeasi etapa, in acelasi timp, nu are rost atunci, nu are rost sa se mai joace. Sa inghete campionatul. Nu e vorba de boicotat meciul cu Botosani.

Liga trebuie sa gaseasca o solutie in care sa nu prejudicieze nicio echipa. Liga trebuie sa decida. Sunt capetele luminate ale fotbalului la Liga. Sa decida. Dar nu trebuie sa dezavantajeze nicio echipa, prin programari din astea", a declarat Cartu pentru AntenaSport.

In plus, oficialul Craiovei a cerut sa se faca o testare in masa a celor implicati in Liga 1, considerand ca toate echipele ar trebui sa faca noi teste la inceputul saptamanii urmatoare.

"Toata lumea din fotbal sa fie testata obligatoriu luni. Toata lumea sa fie testata, din play-off, din play-out. Trebuie sa vedem ce se intampla."