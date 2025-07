Costel Gâlcă a făcut anunțul după partida cu CFR! Jucătorul poate debuta: „Mă bucur”

„Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar am făcut o primă parte foarte proastă. În a doua parte am construit mai bine, am avut ocazii.

Mă gândeam de la pauză să îl schimb pe Koljic, dar am zis că poate își revine și a fost șansa noastră că a marcat și acel gol.

Aveam în minte dinainte să îl băgăm vârf de atac pe Dobre, dar nu este poziția lui. Am încercat să avem mai multă viteză, ca să îi prindem pe contraatac.

Avem nevoie de mai mult timp, dar cu siguranță că în meciurile următoare o să arătăm mai bine.

Mă bucur că pe Baroan putem să îl debutăm în meciul care vine, să vedem ce se întâmplă până în septembrie și vom decide cine mai vine.

Borza trebuie să dea totul, toți jucătorii care au intrat în teren au adus un plus echipei.”, a declarat Costel Gâlcă, la Digi Sport.