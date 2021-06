Cosmin Contra da cartile pe fata dupa experienta de la Dinamo! "Probabil nu o sa ma vindec niciodata"

Perioada pe care fostul selectioner a petrecut-o la Dinamo a fost una nefasta.

Pe langa rezultatele nefaste pe care acesta le-a inregistrat, au existat si problemele cauzate de promsiunile facute de falsul finantator Pablo Cortacero, lucru care a facut ca atmosfera din cadrul lotului sa se deterioreze rapid. In ciuda faptului ca a fost acuzat de fani ca putea sa gestioneze altfel situatia, Contra spune ca a trait o mare dezamagire la Dinamo.

"Nu m-am vindecat si probabil nu o sa ma vindec niciodata de.... am picat in plasa unui escroc si am putut sa vin undeva unde am patit ce am patit. Asta e viata, sunt exemple pe care le ai in viata, trebuie sa ti le asumi in anumite momente, eu mi-am asumat ca am fost pacalit din primul minut si am fost pus la inaintare ca sa incerc sa duc o situatie care nu se putea duce si mergem inainte.



Am incercat sa fac ce am putut mai bine la Dinamo intr-o perioada foarte grea, ma bucur ca s-au salvat, sper din toata inima sa gaseasca solutiile necesare sa duca aceasta lupta mai departe, dar cred ca le va fi f greu. Nimeni nu intelege ce a vrut sa faca acest escroc de Cortacero cu cumparerea clubului Dinamo", a spus Cosmin Contra pentru Telekomsport.