”Câinii” primesc vizita roș-albaștrilor la finalul weekendului pe Arena Națională, în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Ultima întâlnire dintre Dinamo și FCSB s-a petrecut în noiembrie 2023, moment în care campioana en-titre s-a impus cu 1-0 în deplasare în fața ”câinilor”.



Cornel Dinu a dat verdictul înainte de Dinamo - FCSB: cine ”are un avantaj” și cine e ”mai puternică”



Cornel Dinu susține că va fi un derby echilibrat între cele două, dar chiar și așa consideră că Dinamo are avantaj prin faptul că posedă un joc de echipă mai bun decât al celor de la FCSB.



”Un derby echilibrat, dar poate să fie dezechilibrat prin felul în care sunt conduse echipele. Dinamo are un avantaj, chiar dacă jucătorii de la FCSB sunt mai puternici. E vorba de un joc de echipă.



Întotdeauna se pune problema ca echipa care are un surplus de jucători în formă se apropie de victorie, sper să fie Dinamo. Mai are un avantaj puternic, că FCSB este formată după părerile şi gusturile pe care le are Gigi Becali, care se amestecă în asta. Dinamo e favorită, contează şi cine antrenează.



Dacă e pe loc de play-off, se datorează lui Kopic. Dincolo, Gigi formează echipa, dar nu el o antrenează. E o diferenţă, dacă privim lotul echipelor, eu cred că Dinamo e mai echilibrată.



E adevăprat, din punctul de vedere al jucătorilor străini, Dinamo va avea şapte-opt străini, când FCSB va avea doar trei. Apărările seamănă în lipsă de mobilitate. Să vedem cine va avea jucătorii mai rapizi în atac. Şi Politic depinde de ce zi are, e imprevizibil. Dar jocul de echipă va conta.



Steaua (n.r. FCSB) e o echipă făcută de la televizor, din premoniţiile şi gusturile pe care le are Gigi Becali, Contează cine face echipa. Aici cred că Dinamo are un avantaj”, a spus Cornel Dinu, potrivit Fanatik.



În clasament, Dinamo se află pe locul 5 cu 18 puncte: patru victorii, șase remize și două eșecuri a înregistrat până în clipa de față echipa pregătită de Zeljko Kopic, după 12 etape disputate.



De cealaltă parte, FCSB ocupă locul 7 cu 16 puncte. După 11 meciuri, formația dirijată de Elias Charalambous a consemnat patru câștiguri, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri.